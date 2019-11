Alpine A110S: alma feroz a partir de 76.300 euros

É um dos desportivos que mais depressa faz bater o coração quando nos sentamos ao volante. Fiel ao espírito do modelo original lançado em 1967, a Alpine reeditou o A110 cinco décadas mais tarde com novas valências que nos fazem suspirar de desejo.

Esta semana, a marca do grupo Renault avançou com o Alpine A110S, a versão mais potente da gama, que pode já ser encomendado no nosso país a partir de 76.300 euros.

Leveza, elegância e agilidade são as ideias-chave em que se apoia esta versão mais radical, equipada com um motor turbo a gasolina de 1.8 litros e quatro cilindros, e uma transmissão automática de sete velocidades com embraiagem dupla.

Com 292 cv de potência e um binário de 320 Nm (mais 40 cv do que a versão mais "dócil") para um peso de 1114 kg, acelera dos 0 aos 100 km/hora em apenas 4,4 segundos, para uma velocidade máxima de 260 km/hora electronicamente limitada.

O consumo combinado não supera os 6,6 litros por cada centena de quilómetros percorridos, enquanto as emissões poluentes atingem os 147 g/km.

Distinto nos pormenores

Sendo o modelo mais potente da gama, não é surpresa que o Alpine A110S possua alterações estéticas e mecânicas em relação aos "irmãos" mais "fracos": o A110 Pure e o A110 Légende.

No que à mecânica diz respeito, o chassis foi aperfeiçoado para oferecer maior emoção ao volante. Essa sensação está garantida por uma suspensão mais refinada, com a integração de molas mais eficazes e de barras estabilizadoras mais firmes.

A altura ao solo desceu "apenas" 4 mm, mas ganhou-se um centro de gravidade mais baixo enquanto o sistema electrónico de estabilidade foi revisto.

Em relação à estética as principais mudanças na carroçaria estão patentes nas bandeiras dos pilares traseiros, em fibra de carbono e laranja e na assinatura da insígnia em preto na traseira.

As pinças de travão em laranja, as jantes especiais GT Race com acabamento a preto, e o tejadilho em carbono são outras mudanças estéticas distintas.

No interior, destacam-se os bancos Sabelt com pesponto laranja, o volante desportivo em couro, e os pedais e apoios de pé em alumínio.

À semelhança da decoração exterior, o habitáculo conta com diversos elementos em fibra de carbono e apontamentos a laranja para um conjunto mais coerente.

