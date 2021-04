Ainda mais exclusivo: Aston Martin V12 Speedster em versão DBR1

A Aston Martin deu um novo tratamento ao novo V12 Speedster, e tornou-o num super carro ainda mais exclusivo.

O desportivo presta homenagem ao DBR1 que venceu em 1959 as 24 Horas de Le Mans, e os 1.000 quilómetros de Nürburgring, entre 1957 e 1959.

Apenas 88 unidades serão construídas, assegurando a exclusividade do modelo, mas os fãs da marca poderão solicitar a versão DBR1.

As principais diferenças estão na pintura Racing Green da Aston Martin, assim como nas listas Clubsport White e na grelha frontal anodizada Satin Silver.

Os acabamentos são tão especiais que demoram 50 horas a dar vida à variante DBR1, mas o resultado final é sublime.

Outras alterações feitas no modelo são a instalação de novas jantes de 21 polegadas, com o habitáculo a ser embelezado com vários detalhes em fibra de carbono e em couro Caithness Green.

O punho da alavanca da caixa automática de oito velocidades é agora em alumínio escovado e acetinado.

A dar força ao Aston Martin V12 Speedster DBR1 está o bloco biturbo de 5.2 litros, com 700 cv e 753 Nm.

Dos 0 aos 100 km/hora bastam-lhe apenas 3,4 segundos para uma velocidade máxima de 319 km/hora.

O construtor britânico está já a aceitar encomendas para a versão especial construída à mão, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecer em meados deste ano.

Não são avançados preços para esta edição especial, mas o modelo original arranca nos 882 mil euros.

