ABT pegou no Skoda Scala e deu 190 cv à Edition S

O Skoda Scala ganhou novos e potentes argumentos com o especial Edition S, fruto da colaboração da marca checa com a ABT Sportsline.

Limitado a 500 unidades, a variante Monte Carlo que homenageia o rali com o mesmo nome, apresenta um visual bem apelativo, fruto das ligeiras actualizações de que foi alvo.

A contrastar com o vermelho da carroçaria estão elementos em preto brilhante nas grelhas dianteiras e nas baias laterais.

Os faróis e farolins LED são emoldurados a preto, à semelhança das molduras dos vidros e dos espelhos retrovisores, com o difusor e a asa traseiras na mesma cor.

O conjunto é rematado pelos logótipos Scala e ABT a preto na porta da bagageira, e nas jantes em liga leve de 18 polegadas.

O preto continua a marcar o habitáculo, com os bancos dianteiros desportivos envolvidos em tecido daquela cor, assim como no volante multifunções. Os pedais são em aço inoxidável com acabamentos interiores em fibra de carbono.

O equipamento de série inclui o sistema de infoentretenimento Bolero, com Bluetooth e sistema Care Connect para acesso remoto ao desportivo, entre outros serviços de assistência.

É sob o capô que se sente toda a potência do Skoda Scala Edition S, com o bloco TSI de 1.5 litros a subir para os 190 cv e 290 Nm, aliado a uma caixa manual de seis velocidades e a uma suspensão desportiva que rebaixou a distância em 15 mm a distância ao solo.

Ele apresenta uma suspensão esportiva que reduz a altura do passeio em 15 mm (0,6 pol.), Junto com um exterior ligeiramente atualizado com a adição do avental dianteiro, spoiler de teto e elemento difusor traseiro.

O Skoda Scala Edition S chegará ao mercado alemão na próxima semana, com um preço de arranque de 33.790 euros, desconhecendo-se se estará disponível no mercado nacional.

