Renault Espace 2.0 Blue dCi 200 EDC: um monovolume que se dá ares de SUV para toda a família

Maior, mais elegante e muito veloz: a Renault esmerou-se com a quinta geração do Espace, o modelo que revolucionou o panorama dos monovolumes quando o modelo foi lançado em 1984.

Símbolo máximo do luxo francês, é difícil encontrar defeitos na versão Initiale Paris, que se assume como o topo da gama desta linha automóvel cada vez mais em desuso.

Argumentos continuam válidos

Estilisticamente, os argumentos com que o topo de gama Renault Espace 2.0 Blue dCi 200 EDC Initale Paris se apresenta são muito válidos, depois da remodelação de que foi alvo o ano passado.

As linhas são bem mais dinâmicas, aproximando-a da estética SUV – nem falta a pequena asa superior traseira –, embora não se desprenda dos pergaminhos por que se tornou famosa.

O pára-choques dianteiro viu a metade inferior mudar de visual assim como toda a parte traseira também é diferente, reflectindo-se também nos faróis e nas novas jantes em liga leve.

É ao nível das tecnologias de segurança e de assistência à condução que se distingue o monovolume, principalmente o modelo ensaiado.

Mais generoso na potência

O Renault Espace 2.0 Blue dCi 200 EDC Initale Paris, a versão que ensaiámos, ganha agora um bloco diesel de 2.0 litros com 200 cv e 400 Nm.





Capaz de chegar em 9,1 segundos aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 215 km/hora, não é que esse desempenho seja particularmente útil numa condução diária.

Decerto que dá mais estilo ao monovolume que cultiva um ar de SUV mas, claro está que há um reflexo directo nos consumos quando se pisa de maneira mais vigorosa o pedal do acelerador.

A marca anuncia um consumo combinado de 6,6 litros por cada centena de quilómetros percorridos segundo o ciclo WLTP.

Nas nossas mãos, no entanto, foi complicado baixar dos sete litros, sem mais ocupantes ou bagagem a aumentarem o peso, e sabendo-se que as emissões poluentes rondam os 175 g/km.





Mesmo assim, os consumos até nem parecem demasiado exagerados para um modelo que mede 4.850 mm que mede de ponta a ponta e tem 1.800 quilos de peso.

Condução é um prazer

O posto de condução do Renault Espace 2.0 Blue dCi 200 EDC Initiale Paris é muito agradável, destacando-se a ergonomia dos bancos dianteiros.

E, desde o primeiro momento em que nos sentamos em frente ao volante, somos absorvidos pela excelente suavidade na condução.

A potência mais generosa sente-se de imediato, passada às rodas dianteiras a um ritmo suave por uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações.





Bem ágil, os 200 cv e 400 Nm debitados pelo diesel Blue dCi 200 EDC mostraram-se potentes o suficiente para nos desembaraçarmos do trânsito mais lento numa vulgar estrada nacional.

E a caixa automática EDC de dupla embraiagem com seis velocidades mostrou-se precisa e solícita quando se pisava com mais força o pedal do acelerador.

A caixa também tem o bom gosto de não ter pressa em elevar ou baixar as marchas, contendo assim os consumos, mas quando se trata de acelerar o ritmo, os resultados são menos favoráveis.

Espaço, muito espaço a bordo

A bordo do Renault Espace 2.0 Blue dCi 200 EDC Initale Paris, encontramos uma atmosfera muito aérea e original, com o habitáculo espaçoso bem inundado pela luz do sol a torná-lo um companheiro ideal para a viagem.

Atrás, o espaço disponível para os cinco ocupantes é mais do que generoso, sabendo-se que a sua capacidade original chega às sete pessoas, como sempre foi apanágio do monovolume.





E, como verdadeiro carro de família que é, a bagageira oferece 247 litros, que sobe para os 719 litros ao rebater a terceira fila de bancos, sem esquecer vários outros espaços para guardar objectos.

Se quiser fazer do monovolume uma carrinha de mudanças, saiba que ganha até 2.035 litros de capacidade no porta-bagens mantendo apenas a primeira fila de bancos.

Muita tecnologia é também um dos trunfos do renovado Renault Espace, ao contar com o sistema multimédia Easy Link, com um novo visor de 9,3 polegadas, e Easy Connect, assim como a aplicação My Renault.

Em relação à assistência ao condutor há todo um arsenal de novidades: controlo adaptativo de velocidade com função Stop & Go, Highway & Traffic Jam Companion, e alerta de saída de faixa.





Conta ainda com aviso traseiro de tráfego, travagem de emergência activa com detector de peões e ciclistas, controlo de ângulo morto e assistente de estacionamento autónomo.

Embora sejam os SUV a ditarem as regras actuais do mercado automóvel, monovolumes como o Renault Espace continuam a fazer todo o sentido, e esta versão Initiale Paris equipada com o motor Blue dCI 200 EDC é disso exemplo.

Seja para famílias numerosas ou para funções mais executivas, o conforto e as múltiplas possibilidades de arrumação são os seus principais trunfos.

FICHA TÉCNICA

Motor: Blue dCi 200 EDC

Cilindrada: 1.997 cc

Potência: 200 cv às 3500 rpm

Binário máximo: 400 Nm às 1.750 rpm

Transmissão: automática de seis velocidades

Velocidade máxima: 215 km/h

0-100 km/h: 9,1 segundos

Consumo médio: 6,6 litros/100 km

Emissões CO2: 175 g/km

Preço: a partir de 63.975 euros

