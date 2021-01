Ao volante do BMW X6 M Competition com 625 cv: dose elevada de testosterona

Em 2019, a divisão desportiva da BMW, a M, ultrapassou a rival AMG, da Mercedes-Benz, e registou um aumento de vendas de 32% face ao ano anterior. São números impressionantes e que levaram a marca de Munique a reforçar ainda mais o seu catálogo de produtos. E é nessa sequência que surge o X6 M, um dos SUV mais agressivos da actualidade.

Já o conduzimos na versão X6 M Competition, que acrescenta 13.850 euros ao preço final, e ficámos rendidos com o que este "tanque alemão" tem para nos oferecer.

Tudo começa na imagem. O impacto visual deste X6 M Competition é enorme, fruto das entradas de ar maiores, dos elementos em fibra de carbono e das cavas das rodas musculadas, que escondem jantes de 21’’ na dianteira e 22’’ na traseira.

Mas é o motor V8 biturbo de 4.4 litros que o coloca num patamar onde muito poucos SUV’s vivem. Com 625 cv, que são enviados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades, é capaz de registos balísticos: chega aos 290 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos.

Ao volante deste "monstro", rapidamente percebemos o dramatismo que ele emana. As acelerações, as travagens e as retomas de velocidade são impressionantes, mas é a forma como o conjunto lida com tudo isto que mais nos impacta. Não era suposto um SUV com quase 2,4 toneladas fazer tudo isto de forma tão natural e isso só torna o trabalho dos engenheiros da BMW ainda mais notável.

A direcção pesada e a suspensão muito dura são uma constante e podem não agradar a todos, mas os atributos dinâmicos surgem a um nível muito elevado, tal como a qualidade geral dos acabamentos.

Deixámos o pior para o fim, o preço, é que este "super SUV" arranca nos 209.513 euros, sendo que a unidade que testámos estava nos 235.798 euros.



Ficha Técnica

Motor: 8 cilindros em V

Cilindrada: 4395 cc

Potência Máxima: 625 cv (6000 rpm)

Binário Máximo: 750 Nm

Relação Peso/Potência: 3.83 kg/cv

Velocidade máxima: 290 km/h

0 a 100 km/h: 3,8 s

Emissões CO2: 301 g/km

Consumo misto: 13,2 l/100 km



Preço: desde 209.513 euros