'Sê Uma de Muitas': Mercedes-Benz defende igualdade no Dia da Mulher

Três mulheres de diferentes áreas de actividade mostram como elas próprias se vêem e as suas perspectivas de carreira.

Esta é a premissa de Be One of Many (Sê Uma de Muitas), a campanha que a Mercedes-Benz lançou esta sexta-feira no Dia Internacional da Mulher.

A protagonizá-la estão Aya Jaff, autora e empresária, Dalad Kambhu, dona e chef de um restaurante, e Alexandra Strassburger, responsável pelas operações de vendas da Mercedes-Benz.

A campanha explica como fizeram os trajectos em profissões "consideradas de homens" com as suas competências e personalidades.

Subjacente está uma mensagem inspiradora: os actuais modelos devem finalmente pertencer ao passado, para que as mulheres possam realizar os seus sonhos e seguirem as suas próprias ideias em pé de igualdade.

