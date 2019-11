"Preparado para mudar as regras do jogo?", questiona a Ford quando se acede ao portal português da marca.

De forma quase sorrateira, o construtor norte-americano divulgou no YouTube, esta quinta-feira, o anúncio do SUV eléctrico que irá reforçar a sua estratégia de electrificação.

Com uma autonomia em redor dos 600 quilómetros, a revelação do modelo inspirado no Ford Mustang será feita a 17 de Novembro.

