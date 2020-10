CUPRA lança Formentor com ajuda de actriz de “Game of Thrones”

A CUPRA acaba de apresentar a campanha de lançamento do Formentor com a atriz Nathalie Emmanuel como protagonista e com a colaboração do rapper Loyle Carner.O anúncio foi filmado no Cabo Formentor, na ilha de Maiorca, o lugar icónico que inspirou e deu o seu nome ao primeiro modelo desenvolvido exclusivamente para a marca, bem como em diferentes locais de Barcelona. A campanha estreou no último fim-de-semana na televisão durante a transmissão do clássico entre o FC Barcelona e o Real Madrid.Intitulada ‘Drive, Live, Feel Another Way with the new CUPRA Formentor’, a campanha de lançamento do modelo reflete sobre as emoções que nos fazem sentir vivos. Através de uma metáfora visual, a atriz de Game of Thrones e The Fast and the Furious, Nathalie Emmanuel, mergulha no vazio, numa viagem introspetiva da estratosfera ao Cabo Formentor, onde descobre o novo modelo da CUPRA. Esta queda leva a protagonista de volta à sua infância para a relembrar de que há algo dentro dela que a empurra a viver tão intensamente, num paralelismo com a adrenalina e emoção sentida ao conduzir o Formentor. Ao longo da campanha é possível ouvir uma música composta pelo rapper e compositor britânico Loyle Carner.