Aliviar a tensão: crianças vão de carro eléctrico para a cirurgia

Há um ano que a Clinique Esquirol Saint Hilaire, em Agen, França, tem em curso um projecto para dar mais confiança aos pacientes mais jovens em tratamento na clínica.

São as próprias crianças que se "conduzem" do quarto em direcção ao bloco operatório a bordo de um BMW ou de um Mini Cooper, sem medo e com um ar bem risonho.

Quando ficam em frente ao carro novo, os infantes quase esquecem toda a tensão que está associada à cirurgia, aliviando a sua ansiedade, assim como a dos próprios pais.

Claro que quem conduz os carros é o enfermeiro através de um telecomando mas as crianças nem sequer reparam nisso, tal é o ar de felicidade que exibem nas faces.

