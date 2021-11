Fiat 131 Abarth Rally procura novo dono

Foi um dos carros que marcou o Mundial de ralis dos anos 70 e ficou na memória dos milhares de aficionados que assistiram ao Rali de Portugal.

E agora, um dos 46 exemplares construídos, marcado com o número 33, pode ser comprado por um saudosista que tenha uma carteira recheada de euros.

Revelado em 1976 no salão automóvel de Genebra, este "derivado" da berlina estreada dois anos antes criou logo um grande impacto.

A missão que tinha não era nada fácil de cumprir: elevar as fracas vendas do Fiat 131 convencional, e substituir na estrada o lendário Lancia Stratos.

A verdade é que, logo em 1977, o piloto Sandro Munari "ofereceu" o título de campeão mundial de construtores à marca italiana do Grupo 4.

O feito foi repetido no ano seguinte, mas com uma "dobradinha", com Markku Allen a ganhar o Mundial de pilotos. Sem rivais, voltou a ganhar ambos os títulos em 1980, mas agora com Walter Rörhl a ser coroado campeão mundial de ralis.

Não houve tempo para mais já que o grupo Fiat estava a trabalhar no sucessor do 131 Abarth Rally: nada mais, nada menos do que o Lancia 037 Rally!

O modelo em causa está no mercado pelas mãos de Daniele Turrisi, um especialista em carros de excepção sediado na cidade italiana de Brusaporto.

Número 33 dos 46 construídos, foi entregue ao piloto Jean-Claude Andruet para competir no campeonato francês de ralis. Não ganhou nenhum título mas subiu ao pódio em diversas ocasiões, e venceu mesmo o rali Ronde Limousine em 1978.

O bloco de 2.0 litros de quatro cilindros que o equipa debita 235 cv de potência máxima, passados ao solo por uma caixa manual de cinco relações.

Face à sua exclusividade, este Fiat 131 Abarth Rally não deverá ser nada barato. Embora o preço seja dado apenas por consulta, é previsível que possa ultrapassar os 300 mil euros.

