F1 x MotoGP: Hamilton e Valentino Rossi vão trocar de 'máquinas'

Lewis Hamilton e Valentino Rossi vão mesmo trocar de lugar, com o britânico – actual campeão do mundo de F1 – a pilotar a Yamaha YZR-M1 de MotoGP do italiano, que por sua vez irá guiar o Mercedes W10 de Fórmula 1 de Hamilton.

Este encontro de classes distintas está marcado para o próximo dia 9 de Dezembro, no Circuito de Valência, e já foi confirmado por ambos os pilotos nas suas contas de Instagram.

Rossi, que até já esteve na sede da equipa de F1 da Mercedes, em Brackley, no Reino Unido, a preparar o banco do W10 que vai conduzir, foi o primeiro a reagir nas redes sociais: "acredito que eu e o Lewis [Hamilton] vamos passar bons momentos em breve", pode ler-se.

Hamilton, que tal como Rossi é patrocinado pela empresa de bebida energética "Monster Energy", também já fez questão de partilhar a notícia com os seus seguidores: "Estou muito entusiasmado por trocar de veículo com o lendário Valentino Rossi".