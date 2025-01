Ypsilon quase a chegar: veja o 'making of' do novo vídeo da Lancia

Está cada vez mais próxima a entrada do novo Lancia Ypsilon aos concessionários europeus… e nada melhor do que acompanhar o crossover com uma nova investida publicitária.

Um novo vídeo a estrear na próxima semana apresenta uma combinação criativa de ideias, emoções e toques especiais para capturar a imaginação dos fãs da insígnia italiana.

Pois em primeira mão é avançado o making of da "curta metragem" onde é realçado como um conceito visionário se torna realidade.

Filmado no Cinecittà World, o comercial tem por cenário o ambiente cinematográfico das principais avenidas de Roma para destacar todo o charme do novo Ypsilon.

O making of dá o tiro de partida a um ano repleto de novidades para a Lancia, onde se inclui a estreia do Ypsilon HF e o regresso da marca ao mundo dos ralis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?