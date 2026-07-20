Xpeng L03: SUV chega no Outono como eléctrico ou híbrido 'plug-in'

A Xpeng prossegue a alta velocidade a "invasão" europeia com mais uma proposta familiar electrificada. Baptizado como L03, pretende atrair uma clientela mais alargada, tendo como trunfo ser mais acessível do que o Xpeng G6.

O novo modelo foi revelado na última quinta-feira em Munique, numa apresentação simultânea em 65 países durante o evento Xpeng Live: Physical AI for All.

No centro desta proposta está o novo NGP (VLA 2.0), a mais recente evolução do sistema de condução inteligente da construtora chinesa, desenvolvido com base no seu modelo fundacional de inteligência artificial aplicado ao mundo físico.

Estética aerodinâmica

Com 4,65 metros de comprimento, o SUV compacto em forma de coupé tem a diferenciá-lo por fora uma assinatura luminosa que remete para o logótipo da marca em forma de X numa frente robusta que faz lembrar outros modelos da concorrência.

Dispensados foram alguns dos contornos arredondados do G6, mesmo se a sua aerodinâmica tenha sido baixado para uns Cx 0,228 de coeficiente de arrasto, em muito devido à acção das entradas de ar activas na dianteira.

A vida a bordo é definida por um visual minimalista (e sem botões) em tudo semelhante à daquele SUV, embora deixe de lado vários detalhes mais premium, mas sem deixar de incluir revestimentos em pele sintética no tabliê e nos painéis das portas.

O espírito familiar é confirmado pelo amplo espaço a bordo graças aos 2,85 metros a separar os dois eixos, e pelos 549 litros da bagageira, a que se soma mais um compartimento de 89 litros sob o capô, que na versão 4x4 baixa para 44 litros.

Equipamento de topo

A combinar com o ecrã de 15,6 polegadas para o infoentretenimento está o painel de 8,9 polegadas para a instrumentação e o visor head-up de 26,8 polegadas, somando-se uma consola central para carregar telemóveis por indução a 50 watts.

Em estreia está o sistema XOS 6 com cartografia baseada no Google Maps, comportando ainda um assistente vocal de nova geração capaz de manter conversas mais naturais, compreender o contexto das interacções e comunicar em vários idiomas.

Está também capacitado para reinterpretar as intenções do condutor de maneira a adaptar automaticamente as funções do SUV, funcionalidades essas que serão descarregadas progressivamente em futuras actualizações remotas.

Três versões eléctricas…

Construído segundo uma arquitectura eléctrica de 400 volts, o Xpeng L03 dá entrada à gama com a variante Standard Range com um propulsor de 180 kW (245 cv) e 264 Nm, e uma bateria LFP de 58,3 kWh para 445 quilómetros combinados.

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora cumprem-se em 7,5 segundos, baixando para 6,6 segundos na versão Long Range com o mesmo motor mas com a bateria LFP de 71,2 kWh a levá-lo até uma distância combinada de 520 quilómetros.

Já o topo de gama AWD Performance assume dois propulsores para uns combinados 285 kW (387 cv) e 431 Nm às quatro rodas.

Capaz de acelerar em 4,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, o mesmo acumulador LFP de 71,2 kWh permite até 440 quilómetros combinados.

As potências de recarregamento em corrente contínua mantêm-se elevadas, variando entre 193 e 236 kW segundo a bateria em causa, demorando cerca de 20 minutos para cumprir os dez a 80% das respectivas capacidades.

Para as recargas em corrente alternada, o SUV vem equipado com um carregador trifásico de 11 kW com capacidade V2L até 6 kW, mas limitada a 3,3 kW segundo o adaptador fornecido.

… com REEV em destaque

Até agora presente no mercado europeu apenas em modo 100% eléctrico, a Xpeng introduz com o L03 PowerX uma solução REEV traduzida como extensor de autonomia.

O grupo motriz combina um bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros a um propulsor eléctrico traseiro de 180 kW (245 cv) e 280 Nm (6,8 segundos dos zero aos 100 km/hora), mas sem ligação mecânica com as rodas numa configuração híbrida em série.

Significa assim que funciona apenas como gerador da bateria LFP de 37,23 kWh para uma autonomia eléctrica de 215 quilómetros, subindo o consumo de gasolina aos 5,8 litros/100 km com ela descarregada.

Ainda sem preços definidos, o Xpeng L03 com extensor de autonomia chega no Outono ao nosso país, seguindo-se a versão 100% eléctrica numa fase posterior.

Texto: P.R.S.

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