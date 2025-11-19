Xpeng G6 reforça-se com mais potência... e recargas ultra-rápidas!

Há pouco mais de um ano a actuar em território nacional com três modelos 100% eléctricos, a chinesa Xpeng está já a renovar a gama com soluções que vão muito para lá da estética.

O G6 é o primeiro exemplo ao ganhar fortes argumentos tecnológicos que fazem dele um rival poderoso face à concorrência mais directa… e não é apenas pelo preço!

O SUV coupé ganha uma arquitectura eléctrica de 800 volts que permite carregamentos ultra-rápidos de 12 minutos para passar de dez a 80% a capacidade do acumulador.

Revelado esta terça-feira em Lisboa, o SUV coupé proposto em três variantes (e uma série especial!) já tem os preços definidos e as reservas abertas… e o Aquela Máquina até o levou para a estrada para um curto ensaio.

Proporções harmoniosas

É um facto que o Xpeng G6 não precisava de grandes melhorias estéticas graças às proporções harmoniosas que o antecessor evidenciava desde o primeiro momento.

Mantêm-se as medidas originais, o que significa 4,75 metros de comprimento por 1,92 de largura e 1,65 de altura, com a distância entre eixos a fixarem-se nos 2,89 metros, e a bagageira com os seus 571 litros de capacidade.

A evolução de que foi alvo por fora resume-se à integração duma pequena asa em forma de "cauda de pato" na ponta do porta-bagagens, ao redesenho dos grupos ópticos e aos guarda-lamas na mesma cor da carroçaria.

O interior muito minimalista, como é comum na maioria dos actuais "eléctricos", foi revisto com materiais de maior qualidade, destacando-se os bancos dianteiros reguláveis com massagem e os traseiros reclináveis.

Além do volante mais compacto, o ecrã multimédia cresceu para as 15,6 polegadas mas foram mantidos os menus, o mesmo acontecendo como os dados da instrumentação são exibidos no visor de 10,25 polegadas.

Edição especial inédita

Pode não ser visível mas a novidade deste SUV coupé está nos motores e nas baterias, com o trunfo a ser exibido pela arquitectura eléctrica de 800 volts a permitir recargas ultra-rápidas em pouco mais duma dezena de minutos.

A entrada na gama faz-se com a versão RWD Standard Range, alimentado por um propulsor de 185 kW (252 cv) e 440 Nm, capaz de acelerar em 6,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A autonomia chega aos 480 quilómetros com a bateria LFP de 68,5 kWh, recarregável de dez a 80% em 12 minutos a uma potência de 382 kW.

Seguem-se as variantes RWD Long Range de 218 kW (296 cv) e 440 Nm, e AWD Performance de 358 kW (487 cv) e 660 Nm, ambas equipada com um acumulador LFP de 80,8 kWh recarregável a uns máximos 451 kW.

O primeiro exemplo assume distâncias até 535 quilómetros, com o segundo a baixá-las para 510 quilómetros, com as acelerações dos zero aos 100 km/hora a chegarem aos 6,7 e 4,1 segundos, respectivamente.

Novidade é a série especial Black Edition apoiada no G6 AWD Performance, que além da óbvia cor negra com acabamentos em preto brilhante, ganha jantes escurecidas de 21 polegadas e pinças de travão em laranja.

Xpeng G6 Preço RWD Standard Range 46.690 euros RWD Long Range 50.790 euros AWD Performance 53.990 euros

Conforto total a bordo

A primeira boa impressão ao volante do Xpeng G6 AWD Performance, para além do silêncio a bordo, é a docilidade com que se deixa guiar no curto ensaio feito em Lisboa e nos seus arredores.

Robusto mas bem adaptado à condução urbana, os diferentes modos de condução alteram o comportamento mas duma maneira muito ligeira, principalmente no que respeita à direcção e à aceleração, mas sem ser revolucionário.

A travagem regenerativa é resoluta nos três níveis disponíveis, a que se soma o X-Pedal para a cidade, pecando apenas pelo acesso ao ecrã multimédia para fazer a selecção.

Razão suficiente para recorrer-se à travagem convencional mais vezes do que seria desejável, para evitar desatenções inoportundas, mas que confirma a boa "mordida" quando é preciso travar com mais energia.

Positivo são também os sistemas de assistência ao condutor, eficazes mas ainda demasiado intrusivos para uma experiência ao volante tranquila e de qualidade.

O chassis foi recalibrados mas quase nem se nota, o que significa que o amortecimento da suspensão continua bastante firme, especialmente em pisos irregulares a baixa velocidade, mas que melhora de forma nítida em estrada aberta.

Os balanços da carroçaria são mais controláveis, mesmo com os pneus de 20 polegadas que equipa este modelo, mas nem tanto a dinâmica de condução devido a uma direcção pouco sensível e à falta de melhor apoio lateral dos bancos dianteiros

Assinalável é ainda o bom isolamento acústico a bordo, pelo menos até aos 130 km/hora em auto-estrada, apenas destoado pelo barulho do vento a "bater" contra os retrovisores laterais.

Tendo o preço e a tecnologia embarcada como principais valores (bomba de calor é de série), o Xpeng G6 AWD Performance assinala o reforço do conforto a bordo, sem medo de pedir meças às insígnias europeias premium.

