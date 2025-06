Xiaomi SU7 Ultra ''arrasa'' Rimac Nevera em Nürburgring

As marcas premium alemãs fizeram do circuito de Nürburgring-Nordschleife o palco privilegiado para derrubarem sucessivos recordes com os seus super desportivos.

Pois esses dias parecem ter terminado com a entrada de novos actores, como é exemplo mais recente o feito histórico conseguido por um Xiaomi SU7 Ultra a 1 de Abril pelo belga Vincent Radermecker mas apenas oficializado esta quarta-feira.

O bólide tornou-se o primeiro "elétrico" chinês a quebrar o recorde oficial da volta mais rápida com uns alucinantes 7:04,957 minutos, batendo em quase 2,6 segundos a marca conseguida pelo Porsche Taycan Turbo GT com o pacote Weissach.

Mais espantoso é ter conseguido superar mesmo os 7:05,298 registados pelo Rimac Nevera na categoria de hiper carros, o que faz dele o desportivo eléctrico de produção mais rápido de sempre na pista germânica.

O SU7 Ultra não é mais do um "míssil" saído dum jogo de vídeo graças aos três motores eléctricos para uns dementes 1.139 kW (1.548 cv) e 1.770 Nm. Tal poder dispara-o dos zero aos 100 km/hora em 1,98 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 350 km/hora.

Mas, para brilhar em Nürburgring-Nordschleife, a Xiaomi equipou o coupé com o pacote Track opcional uma arma suplementar composta pela suspensão regulável Bilstein EVO R e discos de travão Akebono carbono-cerâmicos com pastilhas Endless.

Somam-se ainda pneus P Zero Trofeo RS semi-lisos da Pirelli e um arrojado kit aerodinâmico com asa traseira fixa, enquanto a bordo foi eliminado o banco traseiro para dar lugar a uma gaiola de protecção e a bancos dianteiros mais envolventes em formato baquet.

Espera-se agora a chegada do Xiaomi SU7 Ultra ao mercado europeu, embora ainda sem uma data definida nem com uma previsão de preços a acompanhá-lo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?