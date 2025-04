Ideias de sonho: X Gran Coupé e X Gran Convertible da Genesis

A Genesis não é propriamente desconhecida na Europa mas poucos conhecerão as propostas da insígnia de luxo do grupo Hyundai Motor.

Pois no Seoul Mobility Show que arrancou esta quinta-feira na capital da Coreia do Sul, a construtora chamou a si os holofotes da fama com dois protótipos delirantes.

Derivados da berlina G90, os X Gran Coupé Concept e X Gran Convertible Concept valorizam as mais fortes emoções pelas linhas muito elegantes, combinadas com a tecnologia e o refinamento extremo.

Um toque futurista

Capô longo, pára-brisas bem inclinado, tejadilho plano e a icónica linha dupla das ópticas LED a fundirem-se com a grelha Crest tridimensional, com os seus fios metálicos "entrançados", dão o tom aos dois modelos.

Se a superfície envidraçada permanece imponente, a ausência do pilar B a dividir os lugares dianteiros dos traseiros dá uma sensação de espaço incomparável como se quer num Gran Tourer de luxo.

A aparência muito desportiva de ambos os modelos é realçada pelos guarda-lamas alargados e pelas enormes rodas com um desenho muito distinto.

Atrás é a asa integrada na porta da bagageira a reflectir o poder dos protótipos na estradas, com as duas linhas luminosas a unirem os farolins a darem o necessário toque futurista.

O remate final é dado pelas duas saídas de escape rectangulares, emolduradas pela faixa cromada que rodeia toda a área inferior dos carros.

Luxo mediterrânico

A Genesis pode ter nascido no Extremo Oriente mas a bordo a estética é muito mediterrânica, logo perceptível na decoração interior do X Gran Coupé Concept.

"Pintado" em verde azeitona por fora, no habitáculo os revestimentos exibem a pele curtida e a madeira de oliveira micro-perfurada, com padrões decalcados das folhas de oliveira, criando uma atmosfera única.

Já o X Gran Convertible Concept "opta" pelo vinho do Mediterrâneo para construir um descapotável que não esconde uma exuberância muito controlada.

Se a pintura exterior replica a cor do néctar extraído das uvas prensadas, o interior captura o tom das vinhas da casta Cabernet Sauvignon produzida na região italiana de Livorno, enriquecido com detalhes em cristal.

O volante, a consola central e as saídas de ar, a reflectirem a luz de múltiplos ângulos, criam um jogo de brilho e profundidade, com as jantes esculturais a sublinham o visual único.

Infelizmente, a Genesis é muito vaga a explicar dados técnicos sobre os dois protótipos, assim como a plataforma em que foram construídos, e se está pensada a sua produção em série, embora

Nada de anormal já que este tipo de propostas pretende antes ilustrar como o design, o luxo e a tecnologia irão unir-se nos futuros projectos da insígnia asiática.

