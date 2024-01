WRC: Thierry Neuville e Ott Tänak ''gozam'' com Grand Theft Auto 6

Com o Mundial WRC 2024 a arrancar já esta quinta-feira com o Rali de Monte-Carlo, nada como parodiar um dos videojogos mais populares de sempre.

Suportados pela Hyundai Motorsport, Thierry Neuville e Ott Tänak reinterpretaram o trailer do Grand Theft Auto 6 com muita auto-depreciação pelo meio.

Mais do que uma simples paródia, o vídeo Grand Auto Test XXIV replica imagem a imagem o trailer.

Nem sequer falta a canção Love is a Long Road, de Tom Petty, para animar as hostes.

Neste jogo das diferenças está igualmente Cyril Abiteboul, anterior director da Renault F1 Team e agora responsável máximo da Hyundai Motorsport.

Só é pena as 720 mil visualizações do vídeo da equipa sul-coreana estar bem longe dos 170 milhões do trailer original.

