World of Volvo quer ser um centro interactivo para experiências inéditas

A inauguração oficial só acontece no próximo domingo mas a Volvo Cars já fez uma visita guiada ao seu novo centro de experiências numa inédita construção em madeira.

Instalado no centro de Gotemburgo, o World of Volvo espalhado por cinco andares e 22 mil metros quadrados foi idealizado pela Henning Larsen Architects segundo o conceito sueco allemansrätten.

O impacto da paisagem escandinava e da sua natureza envolvente foi a fonte de inspiração para esta estrutura em madeira, que se assemelha a uma enorme árvore envolvida por superfícies envidraçadas.

Na sua construção foram usadas 2,8 toneladas de madeira da Suécia e de países do sul da Europa, a compreender 2.300 vigas em madeira e 2.700 placas de madeira laminada cruzada.

No seu seio está uma exposição permanente com mais de 4.500 metros quadrados para uma viagem pela história da Volvo, através de veículos icónicos, histórias de vida e experiências interactivas extraordinárias.

"Para além das nossas exposições, a entrada no World of Volvo será gratuita; o edifício e o parque circundante estarão abertos a todos", sublinha Magnus Wrahme, director executivo do espaço.

A nova "plataforma" comporta dois restaurantes e diversos espaços concebidos para acolher exposições, concertos, conferências e experiências gastronómicas, entre outros eventos.

A abertura das portas ao público está agendada para 14 de Abril, data que assinala os 97 anos de fundação da Volvo com o lançamento do seu primeiro automóvel.

