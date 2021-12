Will Smith recebe um Land Rover… para destruir!

Will Smith é um dos nomes grandes de Hollywood mas, quanto às suas qualidades de condutor, mais lhe valia tirar novas aulas de condução.

O actor quase ia destruindo um Land Rover Defender nas areias do deserto ou, como ele próprio afirma, "encontrei a Caverna das Maravilhas com o meu pára-choques!".

Em filmagens para a série documental Bem-Vindo à Terra, do National Geographic, que o obriga a ir aos locais mais inóspitos do nosso planeta, Will Smith queixou-se da falta de potência do 'todo o terreno' nas areias do deserto.

"Vamos pô-lo em modo Sport", aceita o copiloto sem adivinhar o inevitável "desastre" que se seguiu ao saltarem por cima de uma duna.

O Land Rover Defender sofreu com a aselhice mas Will Smith não perde a compostura, mesmo quando lhe dão para as mãos um pedaço do pára-choques.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?