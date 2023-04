Waze já integra sistema multimédia dos Volvo

Todos os modelos Volvo com o sistema Google integrado passam a contar com o Waze para definir os melhores trajectos na cidade e na estrada.

A aplicação já pode ser descarregada a partir da Google Play Store do automóvel, bastando depois fazer a devida configuração.

À semelhança do telemóvel, o Waze usa o ecrã táctil multimédia para tornar a navegação mais confortável e ergonómica.

A aplicação foi testada virtualmente com o sistema de infoentretnimento da Volvo através do emulador Android disponível no Volvo Cars Developer Portal.

Esta solução permitiu às equipas de desenvolvimento proporcionarem uma experiência de utilização de alta qualidade antes do anúncio de lançamento nos modelos Volvo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?