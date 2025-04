Volvo S90 renova-se em modo híbrido apontado à China

Era uma questão de tempo para a Volvo revelar a contraparte térmica (mas hibridizada) do ES90 eléctrico com o renovado S90, como já tinha acontecido com o XC90 ao lado do EX90 no campo dos grandes SUV.

Alguns retoques por fora e por dentro permitem à berlina acompanhar a nova direcção estilística da insígnia sueca, com avanços visíveis no conforto, segurança e tecnologia.

Quanto às motorizações, os detalhes são ainda escassos mas assegurada está uma autonomia até 80 quilómetros para a variante híbrida plug-in.

Estando a Europa invadida pelos SUV, nas mais variadas ofertas motrizes, o Volvo S90 chegará primeiro aos concessionários chineses já neste Verão, seguindo-se depois outros mercados.

Estética familiar

A evolução mais visível na berlina está à frente, com a grelha a exibir uma grelha com barras diagonais mais pronunciadas.

Pára-choques, capô e guarda-lamas foram redesenhados com linhas mais firmes para uma aparência mais elegante, enquanto os novos faróis Matrix LED enfatizam a assinatura luminosa "martelo de Thor".

Atrás, as ópticas em forma de U foram trocadas por elementos mais escuros, sempre com o formato do martelo, com as novas cores exteriores e as novas jantes em liga leve a completarem a renovação.

A bordo, a apresentação menos minimalista do que no "irmão" elétrico mas, mesmo assim, o S90 beneficia do ecrã flutuante de 11,2 polegadas com a versão UX mais recente para o infoentretenimento.

A integração dum novo processador permitiu duplicar a rapidez do sistema anterior, somando-se o redesenho dos menus para facilitar a interactividade homem-máquina.

Sempre em modo híbrido

Quanto às soluções motrizes, são anunciadas duas variantes híbridas para a berlina, com a primeira a ser um plug-in com uma autonomia eléctrica até 80 quilómetros.

A segunda opção consiste num micro híbrido com tracção dianteira, apoiado num bloco a gasolina turboalimentado de quatro cilindros.

Nenhum número preciso foi avançado, mas a construtora escandinava assegura uma potência generosa com um elevado nível de eficiência.

O Volvo S90 será primeiro proposto na China antes do Verão chegar, seguindo-se outros mercados como o europeu; a nova proposta ainda não está disponível no portal nacional da insígnia.

