Volvo realça segurança do EX90 em anúncio de emoções

Como realçar as qualidades do mais recente EX90? Para a Volvo, nada como avançar com uma curta metragem para exaltar o modelo mais seguro da história da marca.

Caso ainda não tenha reparado, está já a passar nas televisões portuguesas a campanha publicitária do SUV 100% eléctrico sob o lema Momentos que Nunca Acontecem.

O anúncio, inspirado na icónica assinatura Volvo For Life, explora como um único segundo pode mudar uma vida inteira.

O enredo começa com um futuro pai a descobrir que vai ter uma filha, partilhando a notícia com a mãe numa conversa emotiva onde expressa os seus medos e esperanças para a criança.

À medida que a narração avança, as cenas alternam entre a mulher grávida e momentos do futuro da filha, culminando numa situação tensa: uma condutora distraída ao volante do EX90.

É nesse instante que a tecnologia do carro faz a diferença, salvando uma vida e mostrando como um único segundo pode mudar tudo.

