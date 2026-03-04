Volvo EX60 ''corta'' ansiedade eléctrica com 810 km de autonomia

As melhores expectativas da Volvo para o novíssimo EX60 estão já a ser confirmadas no terreno: revelado ao mundo em Janeiro, a construtora sueca foi "obrigada" a aumentar a produção do "eléctrico" para responder às solicitações.
Só na Suécia foram registadas mais de 3.000 encomendas, impulsionadas por uma nova oferta Care concebida para ser simples, transparente e precisa, a que se soma a inclusão de três anos de carregamento doméstico gratuito.
Um problema muito bem vindo, que confirma o sucesso que está a ter no mercado europeu: pensado como um verdadeiro familiar, o SUV alia conforto, espaço e potência a uma autonomia que quer ser líder na categoria.
Esta terça-feira foi a vez do público nacional conhecer em Lisboa o modelo ao vivo, já que os preços que definem a gama foram conhecidos há quase dois meses mal foram abertas as encomendas.
Para aliciar os mais aventureiros está em preparação uma variante Cross Country, sendo o segundo modelo eléctrico da insígnia, depois do EX30, a comportar esta configuração… mas só chega em 2027!
Não será pela estética que o Volvo EX60 se distingue ao manter o estilo já introduzido pelos EX30, ES90 e EX90 mas com uma diferença fundamental daqueles três modelos alimentados a electrões.
O novo SUV escandinavo não tem puxadores convencionais nas portas, substituídas que foram por pequenas aletas nas bases das janelas atrás das quais estão os botões, para conseguir a melhor aerodinâmica.
O habitáculo é dominado por um novo tabliê onde assenta um ecrã multimédia de 15 polegadas com tecnologia OLED, sendo encurvado para uma interacção mais fácil do condutor e do acompanhante.
O sistema de infoentretenimento está agora mais intuitivo e com uma melhor capacidade de resposta graças a um novo e potente processador.
Entre as novidades está ainda o novo desenho para o volante de dois raios, com o menor diâmetro a permitir uma visão clara do painel de instrumentos de 11,4 polegadas montado logo abaixo do pára-brisas.
Astucioso no arranjo do espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, assume-se como um verdadeiro familiar graças aos 634 litros que a bagageira oferece, sem esquecer os 58 litros escondidos sob o capô.
Distribuído pelos acabamentos Plus e Ultra, o EX60 assume três variantes, com a entrada na gama a fazer-se com o P6 RWD com um motor de 275 kW (374 cv) e 480 Nm, com a bateria de 80 kWh a oferecer até 680 quilómetros de autonomia.
Segue-se o P10 AWD equipado com dois propulsores para 375 kW (510 cv) e 710 Nm passados às quatro rodas enquanto o acumulador de 91 kWh promete distâncias até 660 quilómetros.
O topo de gama com tracção integral é assumido pelo P12 AWD com os seus 500 kW (680 cv) e 790 Nm, com a bateria de 112 kWh a conferir uma impressionante autonomia até 810 quilómetros.
Face a tal poder motriz, não é uma surpresa que os zero aos 100 km/hora se façam em 3,9 segundos; nos P6 e P10, os condutores terão de "contentar-se" com uns respectivos 5,9 e 4,6 segundos para a mesma corrida.
Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts, os carregamentos de dez a 80% nos P10 e P12 fazem-se nos mesmos 18 minutos do P6, desde que se encontre um posto rápido até 370 kW DC; em dez minutos ganham-se mais 340 quilómetros.
O Volvo EX60 já pode ser encomendado no nosso país através do portal nacional da marca, com as primeiras entregas dos P6 RWD e P10 AWD a acontecerem em Setembro, para depois seguir-se o P12 AWD antes do final do ano.
Em meados de 2027 chegará o EX60 Cross Country, distinguindo-se da restante gama pelo visual mais robusto que lhe conferem as protecções da carroçaria e os detalhes por fora e por dentro nos acabamentos.
|Versão
|Acabamento
|Preço
|EX60 P6 RWD
|Plus
|Desde 67.906 euros
|EX60 P6 RWD
|Ultra
|Desde 74.917 euros
|EX60 P10 AWD
|Plus
|Desde 70.981 euros
|EX60 P10 AWD
|Ultra
|Desde 77.992 euros
|EX60 P12 AWD
|Plus
|Desde 77.131 euros
|EX60 P12 AWD
|Ultra
|Desde 84.142 euros
