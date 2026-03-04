Volvo EX60 ''corta'' ansiedade eléctrica com 810 km de autonomia

As melhores expectativas da Volvo para o novíssimo EX60 estão já a ser confirmadas no terreno: revelado ao mundo em Janeiro, a construtora sueca foi "obrigada" a aumentar a produção do "eléctrico" para responder às solicitações.

Só na Suécia foram registadas mais de 3.000 encomendas, impulsionadas por uma nova oferta Care concebida para ser simples, transparente e precisa, a que se soma a inclusão de três anos de carregamento doméstico gratuito.

Um problema muito bem vindo, que confirma o sucesso que está a ter no mercado europeu: pensado como um verdadeiro familiar, o SUV alia conforto, espaço e potência a uma autonomia que quer ser líder na categoria.

Esta terça-feira foi a vez do público nacional conhecer em Lisboa o modelo ao vivo, já que os preços que definem a gama foram conhecidos há quase dois meses mal foram abertas as encomendas.

Para aliciar os mais aventureiros está em preparação uma variante Cross Country, sendo o segundo modelo eléctrico da insígnia, depois do EX30, a comportar esta configuração… mas só chega em 2027!

Familiar assumido

Não será pela estética que o Volvo EX60 se distingue ao manter o estilo já introduzido pelos EX30, ES90 e EX90 mas com uma diferença fundamental daqueles três modelos alimentados a electrões.

O novo SUV escandinavo não tem puxadores convencionais nas portas, substituídas que foram por pequenas aletas nas bases das janelas atrás das quais estão os botões, para conseguir a melhor aerodinâmica.

O habitáculo é dominado por um novo tabliê onde assenta um ecrã multimédia de 15 polegadas com tecnologia OLED, sendo encurvado para uma interacção mais fácil do condutor e do acompanhante.

O sistema de infoentretenimento está agora mais intuitivo e com uma melhor capacidade de resposta graças a um novo e potente processador.

Entre as novidades está ainda o novo desenho para o volante de dois raios, com o menor diâmetro a permitir uma visão clara do painel de instrumentos de 11,4 polegadas montado logo abaixo do pára-brisas.

Astucioso no arranjo do espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, assume-se como um verdadeiro familiar graças aos 634 litros que a bagageira oferece, sem esquecer os 58 litros escondidos sob o capô.

Três variantes à escolha

Distribuído pelos acabamentos Plus e Ultra, o EX60 assume três variantes, com a entrada na gama a fazer-se com o P6 RWD com um motor de 275 kW (374 cv) e 480 Nm, com a bateria de 80 kWh a oferecer até 680 quilómetros de autonomia.

Segue-se o P10 AWD equipado com dois propulsores para 375 kW (510 cv) e 710 Nm passados às quatro rodas enquanto o acumulador de 91 kWh promete distâncias até 660 quilómetros.

O topo de gama com tracção integral é assumido pelo P12 AWD com os seus 500 kW (680 cv) e 790 Nm, com a bateria de 112 kWh a conferir uma impressionante autonomia até 810 quilómetros.

Face a tal poder motriz, não é uma surpresa que os zero aos 100 km/hora se façam em 3,9 segundos; nos P6 e P10, os condutores terão de "contentar-se" com uns respectivos 5,9 e 4,6 segundos para a mesma corrida.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts, os carregamentos de dez a 80% nos P10 e P12 fazem-se nos mesmos 18 minutos do P6, desde que se encontre um posto rápido até 370 kW DC; em dez minutos ganham-se mais 340 quilómetros.

O Volvo EX60 já pode ser encomendado no nosso país através do portal nacional da marca, com as primeiras entregas dos P6 RWD e P10 AWD a acontecerem em Setembro, para depois seguir-se o P12 AWD antes do final do ano.

Em meados de 2027 chegará o EX60 Cross Country, distinguindo-se da restante gama pelo visual mais robusto que lhe conferem as protecções da carroçaria e os detalhes por fora e por dentro nos acabamentos.

Versão Acabamento Preço EX60 P6 RWD Plus Desde 67.906 euros EX60 P6 RWD Ultra Desde 74.917 euros EX60 P10 AWD Plus Desde 70.981 euros EX60 P10 AWD Ultra Desde 77.992 euros EX60 P12 AWD Plus Desde 77.131 euros EX60 P12 AWD Ultra Desde 84.142 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?