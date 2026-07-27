Volkswagen Touareg está ainda capaz de andar depois de ser atacado por míssil

São conhecidos os testes intensos a que as construtoras automóveis submetem os seus modelos antes de saírem para a estrada mas de certeza que o impacto duma bomba não fará parte do programa.

Pois a Volkswagen poderá rejubilar pelas capacidades demonstradas pelo seu Touareg de terceira geração após sofrer o ataque dum míssil russo na Ucrânia… e ficar capaz de circular!

Estacionado perto da zona de impacto sem ninguém a bordo, a onda de choque que atingiu o SUV deixou-o completamente estilhaçado ao ponto de quase ficar irreconhecível.

Mesmo com estes danos severos, a surpresa foi total quando o V6 turbo de 3.0 litros "pegou" à primeira, para depois arrastar-se lentamente pelo campo; apenas as muitas luzes de alerta denunciam os sensores e componentes electrónicos destruídos.

Texto: P.R.S.

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