Volkswagen Taigo: SUV coupé jovem e irreverente

A Volkswagen estreia-se no segmento dos SUV coupé com um modelo dinâmico dirigido a consumidor urbano e irreverente.

Apresentado esta quarta-feira em Lisboa, o novo Taigo apresenta-se com umas linhas expressivas, focadas no estilo, individualidade e emoção do condutor.

Terceiro modelo construído sobre a plataforma MQB-A0, depois dos Volkswagen Polo e T-Cross, irá posicionar-se exactamente entre ambos.

Não é que seja propriamente uma verdadeira novidade já que o modelo, construído no Brasil como Nivus, já tinha iniciado em 2020 a sua carreira na América do Sul.

Todavia, a marca germânica fez questão de sublinhar que o chassis tem afinações distintas, mais adaptadas ao gosto europeu.

Também os equipamentos de série e opcionais são mais abundantes e sofisticados, e a gama de motorizações é mais ampla e moderna.

Os motores são apenas de gasolina, com potências de 95 a 150 cv, e sem opções para tecnologias híbridas.

Linhas dinâmicas

É o desenho dinâmico do novo Volkswagen Taigo que mais chama a atenção num golpe de vista mais desatento.

Destaca-se a secção traseira, com a pronunciada linha descendente do tejadilho, mas sem roubar espaço para os passageiros mais altos nos bancos traseiros.

Com 4.266 mm de comprimento, tem mais 156 mm do que o T-Cross, com a distância entre eixos a situar-se nos 2.554 mm. A largura é de 1.757 mm e a altura de 1.515 mm, o que significa menos 70 mm devido ao seu perfil coupé.

A bagageira chega aos 438 litros de capacidade, ou seja, menos sete litros do que os oferecidos pelo T-Cross.

Disponível com quatro níveis de equipamento – Taigo, Life, Style e R-Line –, a estética exterior mantém o ar de família da Volkswagen mas com um ar mais robusto e desportivo.

Esse visual deve-se muito ao desenho dos faróis e farolins LED, e à nova assinatura luminosa.

Nos níveis de equipamento Style e R-Line, o Taigo recebe de série os novos faróis Matrix LED IQ.Light e uma barra transversal iluminada na grelha.

Atrás destaca-se a linha de luz contínua a ligar os farolins, a enfatizar a largura e o carácter do crossover coupé.

Interior pragmático

Já no interior, são poucas as diferenças entre o Taigo e o T-Roc mas, mesmo assim, há pormenores distintos, principalmente ao nível dos revestimentos, que são mais agradáveis ao toque.

O Taigo recebe de série um volante multifunções com um desenho moderno, e um ecrã táctil multimédia apoiado na última geração da plataforma modular MIB 3.1.

Dos equipamentos opcionais faz parte o sistema Climatronic, com comandos deslizantes sensíveis ao tacto.



É no campo das tecnologias de segurança activa e apoio ao condutor que o Taigo mais se aproxima de modelos de segmentos superiores.

Opcionalmente, o crossover coupé pode ser equipado com o IQ.Drive Travel Assist para condução semi-autónoma de nível 2 até 210 km/hora.

O cruise control preditivo e adaptativo e o assistente de manutenção de faixa fazem parte do sistema, podendo ser activado a partir do volante multifunções.

De série fazem parte o sistema Front Assist, com travagem de emergência em condução na cidade.

Personalizações alargadas

Quatro níveis de equipamento são propostos no crossover – Taigo, Life, Style e R-Line –, embora o primeiro só chegue ao mercado nacional numa fase posterior.

Os faróis LED e o painel de instrumentos digital de oito polegadas são de série, sendo proposto um de 10,25 polegadas como opção.

Já o sistema de infoentretenimento vem de série com um ecrã táctil de oito polegadas, que pode crescer para as 9,25 polegadas em opção.

Segue-se um amplo leque de personalizações à escolha, como as oito cores propostas para a carroçaria. Todas elas podem ser combinadas com o tejadilho em preto contrastante do pacote Roof, excepto a pintura Deep Black.

As jantes em liga leve, de acordo com o nível de equipamento seleccionado, variam entre as 16 e as 18 polegadas.

Entre as inúmeras opções, incluem-se o tejadilho panorâmico, o Digital Cockpit Pro, os estofos ArtVelours e comandos de voz.

Também é opção o pacote Design Black Style no Taigo R-Line, e o sistema de som Beats de 300 watts debitados por seis colunas.

Três opções motrizes

O Volkswagen Taigo, sempre com tracção dianteira, é proposto em conhecidas motorizações a gasolina que equipam outros modelos da marca germânica.

Ao bloco TSI de 1.0 litros e 95 cv está associado uma caixa manual de cinco velocidades, enquanto o motor TSI de 1.0 litros com 110 cv combina com uma transmissão manual de seis relações ou automática DSG de sete velocidades.

A caixa automática DSG de dupla embraiagem e sete velocidades está reservado ao propulsor TSI de 1.5 litros e quatro cilindros, com 150 cv de potência.

Versão Preço 1.0 TSI 95 cv Life 23.527 euros 1.0 TSI 110 cv Life 25.081 euros 1.0 TSI 110 cv Life DSG 26.819 euros 1.0 TSI 110 cv Style 27.767 euros 1.0 TSI 110 cv Style DSG 29.498 euros 1.0 TSI 110 cv R-Line 28.838 euros 1.0 TSI 110 cv R-Line DSG 30.525 euros 1.5 TSI 150 cv Style DSG 33.510 euros 1.5 TSI 150 cv R-Line DSG 34.476 euros

