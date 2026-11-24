Era uma novidade há muito esperada: um ano após o lançamento da segunda geração do T-Roc, a Volkswagen estreia por fim a proposta mais vitaminada da gama.

O novo T-Roc R ganha mais 33 cv face ao antecessor, contando agora com 333 cv e 420 Nm apoiados na estreia dum sistema micro híbrido de 48 volts.

Equipado com uma caixa automática DSG de sete relações, além do sistema 4MOTION para a tracção integral com vectorização de binário e modo Drift, o SUV compacto aproxima-se tecnicamente do Golf R.

Revelado ao mundo na última semana, o Aquela Máquina teve a oportunidade de apreciá-lo em primeira mão na apresentação feita pela Volkswagen na cidade espanhola de Málaga.

Para o nosso país ainda não foi desvendado o preço (na Alemanha arranca nos 59.995 euros!) mas a abertura das encomendas está prevista a tempo de ser presenteado neste Natal.

"Barulho" Akrapovic

Não foi fácil chegar perto do novíssimo T-Roc R: a Volkswagen fez questão de exibi-lo no meio dum espelho de água aonde apenas se poderia chegar calçado nas galochas que a organização tinha preparado.

Os mais afoitos assim o fizeram mas, para quem preza o "seco" contra o "molhado", à distância foi possível admirar a evolução estética do desportivo em relação às versões mais bem "comportadas" da gama.

O SUV compacto assume pára-choques específicos, e um difusor próprio adornado com as opcionais ponteiras de escape em titânio da Akrapovic, num conjunto destacado pelo tom Lapiz Blue metalizado.

Depois são as jantes forjadas Warmenau de 20 polegadas, concebidas de propósito para este projecto, a destacarem-se mas incapazes de "esconderem" as pinças de travão em azul que espreitam pelos raios.

O ambiente a bordo evolui com bancos desportivos em pele sintética com pespontos azuis, um volante R Performance específico e um Digital Cockpit Pro com diversos grafismos dedicados à condução desportiva.

Artilharia pesada

Decorações à parte, o que mais importa é o motor eTSI de 2.0 litros evoluído a partir do bloco EA888 evo5 para conseguir 333 cv e 420 Nm às quatro rodas através duma caixa automática de sete relações.

A novidade está na estreia dum sistema micro híbrido de 48 volts num modelo da linha R, para recuperar energia nas desacelerações e desligar temporariamente o motor a gasolina quando as condições o permitem.

Um compressor eléctrico contribui para melhorar a resposta do acelerador a baixas rotações, ao combinar a disponibilidade mais rápida do binário com a redução dos consumos… mas sem dados para o comprovar!

Toda esta "artilharia" permite ao T-Roc R acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 5 segundos com o Launch Control activado.

É menos uma décima do que o antecessor, para uma velocidade máxima limitada electronicamente a 250 km/hora.

Nove modos de condução

A complementar estes números está uma tracção integral 4MOTION mais evoluída, com vectorização de binário R-Performance, para melhorar o comportamento em condições de aderência assimétrica.

O chassis adaptativo DCC é de série, assim como a direcção progressiva, fazendo parte do conjunto outras evoluções como a adaptação de elementos da suspensão e o reforço do sistema de travagem.

Depois são os nove perfis de condução de que o T-Roc R dispõe, incluindo os modos Race, Special e Drift, a dar uma profunda emoção ao volante.

Special para Nürburgring

O Drift oferece em pista um comportamento em curva semelhante ao dos carros de rali com tracção integral, enquanto o Special foi especificamente adaptado à condução no Nürburgring- Nordschleife.

Ao contrário do que poderia pensar-se, este modo "troca" a suspensão mais firme por um ajuste mais flexível para favorecer o contacto dos pneus com o piso rugoso do circuito alemão.

Um botão R a azul no volante permite seleccionar as configurações mais desportivas sem se perder tempo a navegar pelos menus do sistema de infoentretenimento.

Resta agora saber se este "pacote" mecânico-tecnológico, com inúmeras soluções técnicas já presentes no Golf R, conseguem conciliar o porte do T-Roc R com as exigências duma verdadeira condução desportiva.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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