Volkswagen T-Cross renova-se mas mantém os mesmos motores

Quatro anos passados sobre o lançamento do SUV mais pequeno da Volkswagen, o T-Cross ganha uma bem-vinda renovação que não se resume apenas à estética.

Só chega aos concessionários nacionais no início do próximo ano mas a marca germânica já adiantou as principais evoluções do crossover.

Mais e melhor equipamento de série, e tecnologias mais evoluídas "pintam" esta renovação, mas não há qualquer referência a mudanças nas motorizações… se é que as há!

Mais músculo no visual

O primeiro piscar de olhos aos fãs do Volkswagen T-Cross está nos novos tons Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic para a carroçaria.

Qualquer uma das cores realça as mudanças introduzidas à frente e atrás, reflectidas nos novos faróis Matrix LED IQ.Light para os níveis mais equipados.

O novo pára-choques, mais robusto e refinado, dá um impacto visual superior ao modelo, também realçado pelo capô nervurado.

Atrás, a assinatura luminosa dos farolins foi retocada, assim como o pára-choques e os reflectores no difusor.

Com estas alterações, é de lado que se percebe melhor que o T-Cross cresceu 27 mm, chegando agora aos 4,14 metros de comprimento.

A capacidade da bagageira varia dos 385 aos 455 litros com o avanço longitudinal dos bancos traseiros em 14 centímetros.

Há também uma melhoria na carga da coluna vertical que a bola de reboque amovível pode suportar, ao passar de 55 para 75 quilos.

É uma medida destinada, entre outras coisas, ao transporte de bicicletas eléctricas, muito mais pesadas doa que as tradicionais.

Modernidade a bordo

Abertas as portas, num rápido vislumbre percebe-se um tabliê totalmente redesenhado, seguindo a filosofia estética dos modelos mais recentes da Volkswagen.

Os estofos e os revestimentos são mais macios nos níveis T-Cross, Life, Style e R-Line, sendo obviamente de maior qualidade nos últimos dois acabamentos.

O painel de instrumentação digital será de serie em todas as versões, embora o visor varie entre as oito e dez polegadas em função do nível de equipamento.

Ao centro ergue-se o ecrã táctil de infoentretenimento, que pode ser de oito ou 9,2 polegadas.

Soma-se ainda um sistema de ar condicionado manual de série, com o opcional Air Care Climatronic a incluir controlos tácteis deslizantes e retroiluminados.

Novidade nos assistentes de apoio à condução é o Travel Assist conjugado com a manutenção de faixa.

Activado o sistema, são controladas a aceleração e a travagem de acordo com o tráfego e a velocidade máxima permitida na via.

Motores sem mexidas?

Embora sem avançar com dados sobre as motorizações do T-Cross, não deverão diferir muito das propostas do seu antecessor.

Se assim se confirmarem, significa que a gama manterá os blocos TSi de um litro com 95 e 110 cv.

À potência mais fraca estará associada unicamente uma caixa manual de cinco relações, que será de seis na versão superior.

A esta última proposta é dada a opção para uma transmissão automática DSG de sete velocidades, sendo esta de série no motor 1.5 TSi de 150 cv.

As pré-vendas e a abertura do configurador online acontecem este Outono, com as primeiras unidades a chegarem no primeiro trimestre de 2024.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?