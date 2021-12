O novo ano vai ser do Volkswagen ID.Buzz, como "explica" a marca germânica no mais recente vídeo publicado no Twitter. As imagens, embora fugidias, revelam os faróis LED do modelo e a respectiva assinatura luminosa.

À partida, o novo "eléctrico" que será revelado na Primavera deverá ser proposto em diversas variantes comerciais e de passageiros, e com tracção traseira e integral.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?