Esta quinta-feira estreia nos cinemas nacionais o filme Godzilla x Kong: O Novo Império.

E, abrilhantar a novidade está um teaser com o ID.4 da Volkswagen ligado àqueles dois "monstros" numa experiência cinematográfica inovadora.

A par do lançamento do filme, foram criados curtos conteúdos para as redes sociais, com a actriz japonesa Chikako Fukuyama a protagonizar o primeiro excerto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?