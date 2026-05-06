Volkswagen ID. Polo: regresso às origens em modo eléctrico

É o primeiro modelo da Volkswagen a ser construído na nova plataforma MEB+ em que já é construído o Cupra Raval, numa nova geração que quer regressar aos seus fundamentos originais… a começar pelo próprio nome em vez dum número!

Falamos obviamente do ID. Polo, um eléctrico urbano que segue quase por inteiro os princípios do Volkswagen ID. 2all Concept revelado há mais de três anos.

A defini-lo estão 4,05 metros de comprimento por 1,82 de largura e 1,53 de altura, dimensões quase idênticas ao antecessor a gasolina, num conjunto definido por fora pela nova linguagem estética Pure Positive da insígnia germânica.

Compacto quanto baste, assume uma frente apelativa e uma traseira robusta, definidas por modernas assinaturas luminosas, com a ligação ao passado a fazer-se no pilar C inspirado no primeiro Volkswagen Golf.

Retrofuturismo a bordo

O estilo Pure Positive prossegue num habitáculo tão espaçoso como permitem os 2,60 metros que separam os dois eixos, reforçado por uma bagageira que chega aos 441 litros de capacidade.

O digital cockpit alinha um painel de instrumentos de 10,25 polegadas, num visual retrofuturista que recorda o Golf Mk I, com o ecrã de 13 polegadas alimentado pelo sistema de infoentretenimento Innovision a poder "transformar-se" num leitor de cassetes.

A preocupação pela melhor ergonomia foi central no arranjo dos comandos físicos no volante, bem como nos controlos da climatização e do rádio.

Outra boa notícia é a perceptível qualidade dos materiais e dos acabamentos, numa combinação feliz entre tecido e plásticos rígidos ou macios ao tacto nos revestimentos.

GTI só mais tarde

Proposto nos níveis de equipamento Trend, Life e Style, o Volkswagen ID. Polo assume uma nova e eficiente arquitectura de tracção dianteira apoiado num motor cujo código interno APP290 indica um binário de 290 Nm.

A compô-lo estão três níveis de potência para a linha principal – 116, 135 e 211 cv –, ficando para mais tarde uma versão de 226 cv sob a "mítica" designação GTI.

As versões de 85 kW (116 cv) e 99 kW (135 cv) são alimentadas por uma bateria LFP com 37 kWh úteis para uma autonomia combinada até 329 quilómetros, podendo ser recarregada de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 90 kW DC.

A motorização de 155 kW (211 cv) usa um acumulador NMC com 52 kWh úteis para uma distância combinada até 455 quilómetros, tendo um tempo de espera de 24 minutos para recarregá-la de dez a 80% a 105 kW em corrente contínua.

25 mil euros na Alemanha

A complementar o ID. Polo está um vasto conjunto de assistentes ao condutor, como é exemplo o opcional Connected Travel Assist com reconhecimento de semáforos, e a condução One Pedal, que é de série.

Novidade é o compacto urbano ser um dos primeiros Volkswagen a comportarem a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) para dar até 3,6 kW de energia a dispositivos eléctricos e electrónicos.

Ainda sem data de chegada ao mercado nacional, os preços são igualmente desconhecidos, sabendo-se apenas que na Alemanha, a versão que dá entrada à gama começa nos 24.995 euros.

Texto: P.R.S.

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