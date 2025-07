Volkswagen dá luz verde à produção do ID.3 GTX Fire+Ice

Há uma dezena de meses, a Volkswagen avançou com um ID.3 GTX Fire+Ice único criado em parceria com a marca de vestuário Bogner, numa homenagem ao Fire and Ice roxo do Golf Mk2, que se transformou num sucesso inesperado quando foi lançado em 1990.

"A reacção ao protótipo apresentado no ano passado foi extremamente calorosa", justificou Martin Sander, membro do conselho de administração e responsável pelas áreas de vendas, marketing e pós-venda da marca.

"Muitos fãs da Volkswagen manifestaram um forte desejo de ver este modelo chegar à produção em série, e tivemos todo o gosto em concretizar esse desejo".

Confirmada a produção em série, será numa edição "obviamente" limitada a 1.990 exemplares, tendo como principal distinção o exuberante Ultra Violet Metallic que o pinta, contrastado com o friso Flaming Red do tejadilho.

Soma-se ainda a asa traseira decorada com o logótipo Fire and Ice da década de 90 enquanto as jantes Locarno de 20 polegadas são distinguidas pela mesma pintura anodizada da carroçaria, com acabamento polido de alto brilho, e um centro de roda em vermelho GTX.

Os farolins LED ganham um escurecimento exclusivo nesta edição especial, tendo ainda como detalhe diferenciador as projecções luminosas no solo ao abrir as portas, com gráficos alusivos aos elementos fogo e gelo.

Interior colorido

O tributo ao Golf Fire and Ice a bordo está presente nos estofos em dois tons, com o banco do condutor a ser revestido com inserções e costuras On Fire Red, contrastado pelo banco do acompanhante com acabamento em Keep Cool Blue.

Volante, tabliê, painéis das portas e tapetes também foram personalizados com costuras coloridas e logótipos próprios desta edição exclusiva.

Os bancos ganham ainda um padrão acolchoado ao estilo de casacos de penas, com o zíper e o logótipo Fire+Ice ao centro, directamente inspirados nas colecções de vestuário da Bogner com a mesma designação.

A completar o "eléctrico" estão os pacotes opcionais Interior Plus (bancos desportivos com massagem, visor head-up e sistema de som Harman Kardon) e Comfort (climatização automática bizona e navegação integrada).

Já o pacote Assistance inclui estacionamento automático, câmara de marcha atrás, entrada e partida sem chave, e controlo de distância automática adaptativa e preditiva.

Veloz e dinâmico

E o que alimenta este Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice? Nada mais, nada menos do que duas soluções motrizes, com a mais "fraca" a propor 210 kW (286 cv), e a mais "poderosa" a passar à estrada 240 kW (326), mas sempre com os mesmos 545 Nm.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos para uma velocidade máxima de 200 km/hora, a variante mais potente equipa de série o chassis desportivo DCC, sendo opção na outra variante, mas ambos incluem suspensão desportiva de origem.

Ambos equipam a mesma bateria de 79 kWh para uma autonomia a roçar os 600 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 26 minutos a 185 kW em corrente contínua.

Infelizmente, há uma má notícia a acompanhar o Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice: esta edição limitada não está prevista para encomenda no nosso país; na Alemanha os preços arrancam nos 56.020 euros.

