Volkswagen: campanha provocadora no Euro 2022 feminino

A Volkswagen tem em curso uma campanha que evidencia as desigualdades que existem no desporto, agora que começou esta semana em Inglaterra o Europeu Feminino de Futebol, em que Portugal está presente.

O foco está na hashtag provocadora #NotWomensFootball, cujo objectivo é desencadear uma discussão em torno do tema da igualdade de oportunidades.

O ponto de partida conceptual da campanha é a utilização comum do termo "futebol feminino" para designar partidas jogadas por equipas femininas.

A palavra "feminino" dá a impressão de que não se trata de futebol "real", nesta intensificação linguística dos preconceitos percebidos, enquanto as equipas masculinas simplesmente jogam "futebol"sem quaisquer especificações adicionais.

A campanha #NotWomensFootball está a decorrer em coordenação com a selecção nacional alemã, com o apoio de alguns nomes famosos dentro da equipa

O hashtag foi exibido pela primeira vez em todos os ecrãs LED do estádio Old Trafford, em Manchester, no jogo de abertura entre Inglaterra e Áustria.

