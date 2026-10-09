‘Viver Duas Vezes’: Lamborghini assinala Dia Europeu de Doação de Órgãos em filme

A polícia estadual italiana foi esta semana homenageada em vídeo pela Lamborghini: baptizado Viver Duas Vezes, é um tributo à missão daquela força de autoridade no transporte urgente de órgãos humanos.

O título reflecte o significado por trás de cada transporte para permitir que um órgão doado dê ao seu receptor uma nova oportunidade de vida.

A curta metragem foi editada esta sexta-feira para marcar o Dia Europeu de Doação de Órgãos, Tecidos e Células.

A construtora assinala as mais de 200 missões de transporte de órgãos concretizadas por aquela força policial a bordo dos seus super desportivos, e as mais de 2.100 iniciativas de educação para a segurança rodoviária.s

O Lamborghini Gallardo 510-4 foi o primeiro dos três modelos entregue à polícia estadual italiana, em 2004, seguindo-se, em 2014, dois Huracán LP 610-4

Desde 2023 que o Urus Performante está a ser usado no patrulhamento territorial e no transporte de órgãos humanos, com o híbrido Temerario a cumprir agora essas missões.

Texto: P.R.S.

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