Vitória em casa: Lando Norris primeiro no GP Grã-Bretanha de F1

Lando Norris fez a festa em "casa" ao vencer este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 ao volante do seu McLaren no circuito de Silverstone.

O piloto britânico cortou a meta com 6,821 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Oscar Piastri, e 34,742 face a Nico Hulkenberg com o seu Kick Sauber, que chegou ao pódio pela primeira vez à 239.ª corrida.

Piastri mantém o comando do campeonato, com 234 pontos, contra os 226 de Lando Norris, que é segundo, enquanto o tetracampeão em título Max Verstappen, pela Red Bull, é terceiro, com 165, depois de ter terminado em quinto na prova.

No Mundial de construtores, a McLaren cimenta ainda mais a liderança com esta "dobradinha" ao alcançar os 460 pontos, com a Ferrari e a Mercedes a uns distantes 222 e 210 pontos, respectivamente.

O "circo" da Fórmula 1 tem agora umas "férias" de três semanas, para depois regressar ao circuito de Spa-Fracorchamps no fim de semana de 25 a 27 de Julho para o GP Bélgica.

