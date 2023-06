Vision One-Eleven: o futuro eléctrico dos super desportivos da Mercedes

Chama-se Vision One-Eleven e serve como prólogo aos futuros super eléctricos que a Mercedes-Benz tem imaginados.

O protótipo deriva directamente da série experimental C111 concebida nas décadas de 60 e 70 para testar motores Wankel e turbodiesel.

A silhueta caracteriza-se pelo extremar do design exclusivo One-Bow que tem marcado os "eléctricos" da marca para esta terceira década do século XXI.

É também o reforço da sua posição num segmento que a própria define com Iconic Luxury (Luxo Icónico).

Se são as portas em "asa de gaivota" que chamam de imediato a atenção, será na parte técnica que o concept car mais curiosidade levanta.

A animá-lo estão dois motores eléctricos de fluxo axial da subsidiária britânica Yasa, que a Mercedes afirma serem extremamente potentes e eficientes.

Inspirado num ícone

Pode não parecer mas há vários elementos que ligam o protótipo C111 ao futurista Vision One-Eleven… e não se reduzem apenas à cor laranja-cobre.

A abertura das portas eléctricas em asa de gaivota, os faróis e farolins redondos, e as saídas de ar em preto sobre capô fazem essa ligação.

Outro contraste marcante surge no splitter à frente, no difusor traseiro e nas saias laterais com acabamento em preto fosco.

Há outros elementos mais próprios da ficção científica, que eram impossíveis de concretizar no protótipo do século passado.

Entre eles contam-se os painéis luminosos à frente e atrás, capazes de "comunicar" com peões e outros veículos com que se cruza.

E se no C111 a aerodinâmica já era uma prioridade, no seu "sucessor" passou a ser uma necessidade, bem patente nos 1,17 metros que tem de altura.

Compacto e quase sem nenhuma aresta, a Mercedes sublinha como as formas do super desportivo parecem fundir-se com o piso da estrada.

O futuro a bordo

O interior do Vision One-Eleven é minimalista quanto baste, a começar pelo volante multifunções ao estilo de um monolugar de Fórmula 1.

Essa ideia é reforçada por um painel de instrumentos com informação pixelizada a toda a largura do tabliê, e um ecrã táctil multimédia "flutuante" ao centro.

É uma reinterpretação do MBUX Hyperscreen mas focado em interfaces mais flexíveis, naquela que é a crescente fusão do físico e do digital.

Piloto e acompanhante têm ainda acesso a muitas outras informações através da realidade aumentada com óculos próprios para o efeito.

E, sendo um super desportivo com condução manual ou totalmente autónoma, a própria configuração dos bancos também se alteram segundo a escolha feita.

Quando assume os comandos, a posição deitada do condutor é quase igual ao de um piloto de F1.

Só quando seleccionada a condução autónoma é que o banco assume uma posição mais natural e relaxada.

Mais leve e poderoso

A dar força e potência ao mais recente concept car da Mercedes estão dois motores eléctricos de fluxo axial, sendo um por cada roda traseira.

Contra os propulsores de fluxo radial usados por grande parte dos "eléctricos" actuais, nestes o fluxo magnético efectivo corre em paralelo ao eixo de rotação.

Uma das vantagens está na maior densidade de potência produzida a partir de motores mais pequenos e bem menos pesados.

A Mercedes-Benz afirma que o volume e a massa são inferiores em um terço face ao que um motor radial precisaria para conseguir o mesmo desempenho.

Embora ambos os motores tenham nascido ao mesmo tempo, o uso da solução axial foi menos popular devido aos desafios tecnológicos que ela colocava.

Só híbridos de alto desempenho, como os Ferrari SF90 e 296 GTB, e o McLaren Artura, usam este tipo de motores.

A suportar o sistema motriz, que especialistas apontam para mais de 1.200 cv, está uma bateria com múltiplas células cilíndricas e com uma composição química inédita.

Inspirada na tecnologia usada, mais uma vez, no mundo da Fórmula 1, conta com refrigeração líquida, sem que a Mercedes-Benz adiante mais detalhes.

Sendo um objecto de estudo, dificilmente algo parecido com o Vision One-Eleven chegará à estrada nos tempos mais próximos.

Mesmo assim, a insígnia alemã avançou com uma linha exclusiva de adereços sob a insígnia Limited Edition 1 of 111.

Sempre na cor laranja, a colecção inclui uma sacola para o fim-de-semana, óculos de sol, casaco com capuz, boné e capa para o iPhone 14 Pro.

