Vision Gran Turismo: o Ferrari virtual que todos gostariam que fosse real

Chama-se Vision Gran Turismo e é o novo Ferrari dedicado ao mundo virtual dos videojogos.

O hiper carro criado pelo Centro Stile da insígnia italiana foi beber a inspiração directa em "clássicos" icónicos como o 330 P3 e o 512 S.

E nada melhor do que estreá-lo nas comemorações do 25º aniversário do jogo Gran Turismo da Sony que aconteceu este fim-de-semana no Mónaco.

Design inspirado

O Vision GT é um "manifesto de design futurista para os carros de estrada e de competição da Ferrari" e "redefine a sua linguagem estilística da empresa", explica a insígnia em comunicado.

Inspirado no Ferrari 499P que irá correr as 24 Horas de Le Mans, o protótipo viu revistas as principais características daquele hiper desportivo híbrido.

A carroçaria revela todo o seu poder na estrada, com os guarda-lamas a projectarem um corpo fortemente esculpido.

Essas linhas contrastam com a dianteira e a traseira muito afiladas, marcadas pelos grupos ópticos LED ultra-finos.

A distância ao solo da carroçaria é mínima, reforçado pelo enorme divisor à frente, as aletas laterais e o difusor traseiro quase a tocarem no alcatrão.

De lado é bem visível o número 75, que alude às bodas de diamante sobre o lançamento do 125 S, primeiro modelo da Ferrari.

Outros pontos de interesse estão nas enormes aberturas laterais e na grande asa traseira, ligada ao tejadilho através de uma aleta central translúcida.

O pára-brisas envolve o piloto sentado em posição central no monolugar, com o habitáculo a ser muito minimalista.

A decoração interior resume-se a um volante rectangular, com um ecrã digital ao centro e um painel transparente no vidro dianteiro, como convém ao monolugar.

"Bomba" de 1.030 cv

Sem as restrições impostas pelo Mundial de Resistência, o Ferrari Vision Gran Turismo equipa o mesmo V6 biturbo associado a um propulsor electrificado.

Todavia, contra os 680 cv originais, o protótipo oferece 1.030 cv e 1.100 Nm graças à adição de três motores eléctricos ao bloco a combustão.

Graças à tecnologia derivada da Fórmula 1, a bateria tem carga suficiente para oferecer o máximo desempenho em todos os momentos da corrida virtual.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Os três motores eléctricos combinados com o motor térmico dão a tracção integral ao hiper desportivo.

A Ferrari estima que o Vision GT acelere dos zero aos 100 km/hora em menos de dois segundos

Os 200 km/hora cumprem-se em cinco segundos, com a velocidade de ponta a ser superior a 350 km/hora.

Como "verdadeiro" carro de competição que é, o chassis em fibra de carbono e a configuração da suspensão elasto-cinemática garantem uma condução de alto nível.

A Ferrari estima em menos de 1:10 minutos uma volta completa ao circuito de Fiorano, quando o SF90 Stradale o faz em 1:19 minutos.

Uma das razões para essa diferença de tempos está nos 1.250 quilos que pesa face aos 1.570 quilos do topo de gama.

Embora seja um hiper carro virtual, o Ferrari Vision GT é apresentado nas suas dimensões reais no museu da marca em Maranello a partir de 15 de Dezembro.

E, para quem não tiver hipótese de vê-lo ao vivo, a 23 de Dezembro poderá jogá-lo no videojogo Gran Turismo numa consola PlayStation.

