Vídeo enigmático: o que está a preparar a Lamborghini?

O vídeo revelado esta quinta-feira pela Lamborghini é intrigante quanto baste mas, à partida, não se trata do lançamento de um novo super desportivo.

Será antes a participação da marca do mundo dos NFTs, iniciada com o lançamento da Space Key, com o Lamborghini Aventador Ultimae.

No final do vídeo surge uma frase a anunciar que algo Ultimate será lançado em breve na Web3, um sistema online descentralizado baseado em blockchains.

Nenhuma entidade possui coisa alguma nesta rede. São antes os utilizadores que conquistam o seu lugar na Web3 ,ajudando a manter ou a aumentar tudo o que o serviço oferece.

A Honda foi o exemplo mais recente, ao oferecer aos primeiros 500 clientes do Acura Integra um NFT do carro. Este vídeo com um Lamborghini Aventador Ultimae pode ser apenas mais um exemplo.

Não há data para a revelação deste projecto mas quase certo é de que não se tratará do substituto do Aventador.

