Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: descapotável recordista faz dez anos

A Hennessey Performance anunciou esta quarta-feira o lançamento do Venom F5 Roadster, um descapotável apontado a ultrapassar os 482 km/hora.

Todavia, o recorde de velocidade para um hiper descapotável mantém-se nas mãos da Bugatti, com o Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse a celebrar dez anos de vida.

Sem dúvida que este bólide continua a ser um dos modelos mais impressionantes que saíram das oficinas da insígnia de Molsheim.

Não é para menos, já que equipa o famoso bloco W16 8.0 com 1.200 cv de potência, mais 199 do que o Grand Sport "normal", graças ao aumento do tamanho dos quatro turbos e dos intercoolers que o equipam.

O seu desenvolvimento exigiu uma atenção especial, com a carroçaria a ser inteiramente em fibra de carbono, ao contrário do coupé, para suportar melhor as torções a alta velocidade.

Foi também preciso criar um tejadilho amovível em policarbonato, para melhorar a estabilidade e reforçar a segurança em caso de capotamento.

Além dessas evoluções, o hiper desportivo destaca-se ainda pelas entradas de ar localizadas em cada lado do capô, a que se soma um novo spoiler à frente e um difusor duplo atrás.

Inevitavelmente luxuosa é a vida a bordo, com os estofos e os painéis do habitáculo a serem revestidos numa pele especial resistente à humidade.

Se a velocidade máxima anunciada em 2012 apontava para 410 km/hora de velocidade de ponta, esse número só era conseguido com a capota fechada; de cabelos ao vento, o limite estava fixado nos 375 km/hora.

Sem deixar de ser um número impressionante, o tira-teimas foi feito no ano seguinte por um executivo chinês, ao levá-lo aos 408,84 km/hora.

O recorde obtido por um roadster, conseguido pela média das duas passagens obrigatórias, continua imbatível até aos nossos dias.

Um total de 92 exemplares deste Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse foram produzidos pela Bugatti, com o preço de cada um a arrancar nos 2 milhões de euros quando chegou ao mercado em 2012.

