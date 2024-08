Venom F5 da Hennessey bate novo recorde de velocidade

Há mais um recorde no currículo do fabuloso Hennessey Venom F5: agora bateu o Rimac Nevera e o Bugatti Chiron ao afirmar-se com 357 km/hora no sprint do quarto de milha, correspondente a 800 metros.

E foi o próprio John Hennessey, fundador da insígnia americana, a assumir o volante do super coupé, com os dados da telemetria a assegurarem um disparo de 352,49 km/hora à primeira tentativa.

Melhor ainda foi apreciar o poder de aceleração das 100 às 200 milhas/hora (161 a 322 km/hora) em apenas 6,81 segundos; trocado o lugar com David Donohue, o piloto de testes bateu nos 357,36 km/hora!

Os ensaios aconteceram dias depois do youtuber Steve Hamilton ter posto um Rimac Nevera a disputar o seu poder de fogo contra um Bugatti Chiron Super Sport.

Os dados recolhidos pela Hennessey Performance mostraram que o Venom F5 foi 24 km/hora mais rápido do que o "eléctrico" croata (332,73 km/hora) nos 800 metros de aceleração em posição parada.

Já face ao hiper desportivo francês conseguiu fazer mais 45 km/hora na mesma distância, deixando-o a uns distantes 311,57 km/hora.

Com uma velocidade máxima de 482 km/hora, o Venom F5 tem mais recordes a bater com os 1.842 cv e 1.617 Nm debitados pelo V8 biturbo de 6.6 litros.

Todos os 23 exemplares do coupé já foram entregues aos respectivos donos, enquanto as 17 unidades previstas para as variantes Roadster e Revolution deverão ser produzidas ao longo de 2025.

