'Velocidade Furiosa 9': 'trailer' oficial já está nas redes sociais

Agora é mesmo oficial: já está a circular nas redes sociais o primeiro trailer do nono capítulo de Velocidade Furiosa.

Revelado esta sexta-feira, dois dias depois de Vin Diesel ter aberto o apetite com as primeiras imagens – são os primeiros 60 segundos deste vídeo –, os fãs da saga podem agora ficar em pulgas até à estreia, a 21 de Maio, do filme nas salas de cinema nacionais.

Velocidade Furiosa 9, ou F9 no título original, tem Justin Lin como realizador naquele que é já o seu quinto filme. Será também o director taiwanês-americano a realizar o décimo e último capítulo da série.

De regresso está o omnipresente Vin Diesel, acompanhado por Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordac Brewster e Charlize Theron.

A este sexteto juntam-se John Cena, Ozuna, Cardi B, Michael Rooker e Francis Ngannou, lutador de artes marciais mistas que tem brilhado no Ultimate Fighting Championship.

O enredo continua guardado a sete chaves, para além das primeiras imagens que mostram Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), ao lado do filho Brian, numa tranquila vida familiar numa quinta perdida na paisagem rural americana.

Quanto aos muscle e fast cars que vão ocupar grande parte da acção de Velocidade Furiosa 9 estão, pelo menos, dois Toyota Supra A90, um Dodge Charger e um Chevrolet Nova, ambos de 1970, um Dodge Charger SRT e um Ford Mustang, entre outros carros para serem espatifados.

