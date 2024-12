Vai acelerar na Alemanha? Cuidado com o BMW M2 da AC Schnitzer!

Qual será a sensação dum condutor a ser perseguido pela polícia "montada" num BMW M2 preparado pela AC Schnitzer?

Aterrorizante a menos que tenha um desportivo com uma potência bem superior aos 560 cv com que foi calibrado o bloco M TwinPower Turbo de 3.0 litros e seis cilindros, elevando o binário aos 650 Nm.

Tune It! Safe! é o lema desta oitava colaboração com as autoridades policiais germânicas, com a campanha a destacar os cuidados a ter numa afinação que respeite as regras de homologação rodoviária.

Mantém-se como padrão a transmissão M Steptronic de oito relações sem que, infelizmente, os polícias mais puristas tenham direito à opcional caixa manual de seis velocidades com função Gear Shift Assistant.

Ao coupé somam-se vários elementos aerodinâmicos em fibra de carbono: o divisor dianteiro cria uma força descendente de 60 quilos, enquanto a asa e difusor traseiros contribuem com 80 quilos

Ganha ainda uma inédita linha de escape com ponteiras em fibra de carbono e novas suspensões ajustáveis que permitem reduzir entre 25 e 35 mm a distância ao solo.

A completar o "carro da polícia" estão jantes forjadas em liga leve, com 20 polegadas à frente e 21 atrás, nas quais são montados pneus Ventur S1 Evo 3 da Hankook.

O interior sofreu várias alterações para montar os numerosos equipamentos específicos da polícia alemã, mas pode contar-se com novas patilhas de mudança em alumínio, material também presente nos pedais.

Não são avançados dados sobre o desempenho do BMW M2 preparado pela AC Schnitzer mas devem superar os quatro segundos na "corrida" dos zero aos 100 km/hora face ao M2 "convencional".

E, a assegurar a total estabilidade a alta velocidade, o desportivo policial foi levado à North Loop do circuito de Nürburging para fazer a prova dos nove!

