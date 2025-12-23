Unimog festeja 80 anos com camião de luxo para o ''fora de estrada''

A Unimog traz uma prenda de Natal apontada a todos aqueles que privilegiam a aventura em mato cerrado: a Unimog avançou na última semana com um "todo o terreno" brutal para celebrar os 80 anos que a marca cumpre em 2026.

Reconhecida no nosso país pelas intervenções motorizadas das forças armadas portuguesas na Guerra Colonial, a insígnia da Mercedes-Benz Special Trucks avança com um camião ultra-luxuoso que vai contra os seus cânones.

As modificações do Unimog U 4030 foram realizadas pelos especialistas alemães da Hellgeth Engineering, uma parceira de longa data da construtora germânica.

Futurista… a gasolina!

Na sua base está o Unimog U 4023 de cabine dupla com eixos pórticos, chassis flexível, tracção às quatro rodas com diferenciais autoblocantes, e pneus de 20 polegadas para deixaram livre uma altura ao solo de quase meio metro.

O visual militarista deste protótipo visionário é assegurado pelo cinzento fosco da carroçaria, cor que não deixa distrair o olhar pelas ópticas LED sobre pára-choques robustos, completadas por uma faixa luminosa no tejadilho.

O tom mais futurista encontra eco no sistema MirrorCam, com as câmaras e monitores digitais a substituírem os retrovisores tradicionais para uma melhor e segura visibilidade em todos os ângulos.

A bordo pode contar-se com acabamentos próprios dum SUV premium para quatro ocupantes, com estofos e revestimentos em couro, bancos ergonómicos com pespontos coloridos, e iluminação ambiente em LED.

Produção em série na calha

O "clássico" turbodiesel de 5.1 litros e quatro cilindros montado na vertical que alimenta o camião foi trocado por um seis cilindros de 7.7 litros a gasolina com 300 cv e 1.200 Nm.

Já no próximo ano, este Unimog U 4030 exclusivo será testado em condições reais por um cliente; as informações obtidas nesses ensaios poderão servir de base ao desenvolvimento dum modelo de produção.

"Com este luxuoso protótipo, concretizámos a nossa visão de combinar a lendária robustez e capacidade off-road do Unimog sob um padrão totalmente novo de conforto e engenharia", assume Franziska Cusumano, diretora executiva da Mercedes-Benz Special Trucks.

