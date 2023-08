Uma questão de fé: Porsche 911 S/T filmado em Lisboa ''roubou'' Cristo-Rei

É apresentado como o mais entusiasmante de sempre: o novo Porsche 911 S/T celebra os 60 anos do mítico desportivo com 525 cv de potência.

E nada melhor do que aproveitar as ruas de Lisboa e as estradas de Sintra e Cascais para mostrar como acelera em 3,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Desta vez, nem se vai falar do poder do bloco boxer de 4.0 litros e seis cilindros em linha, numa cópia fiel ao que equipa o 911 GT3 RS.

Vale mais a pena falar destacar o desaparecimento da estátua do Cristo-Rei que mira Lisboa a partir de Almada; só ficou o pedestal de 75 metros de altura!

Será uma questão de fé ou apenas não deixar que os símbolos religiosos se sobreponham a esta pérola sobre rodas que custa mais de 370 mil euros?

