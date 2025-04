'Pick-up' eléctrica por 22 mil euros? É a nova Slate do patrão da Amazon

Há uma nova pick-up 100% eléctrica (que também pode ser SUV) para fazer sombra à Tesla Cybertruck, o "bebé-fracasso" de Elon Musk, e não será apenas pelo preço contido com que chegará ao mercado.

A proposta foi criada pela Slate Auto, uma start up que tem o curioso trunfo de ser financiada por Jeff Bezos, o "patrão" da gigante Amazon.

O preço de partida da Slate Truck nos Estados Unidos está previsto para rondar os 22 mil euros mas fica por saber quando começará a produção; as pré-reservas já estão abertas por um sinal inferior a 50 euros.

Muito plástico por fora

Ainda sem nome de batismo definido, a pick-up da Slate Auto está cada vez mais próxima de ser uma realidade, que apenas poderá ser confirmada quando começar a ser produzida em série.

Com apenas 4,43 metros de comprimento, esta opção "todo o terreno" de dois lugares apresenta-se com uma filosofia simples: um estilo muito básico por fora e um interior tão espartano que pode surpreender.

No que à estética diz respeito, as linhas muito rectas e a área frontal quadrada representam uma viagem ao passado, com as jantes em ferro e os painéis da carroçaria… em plástico reforçado?!

E nem sequer as placas estão pintadas: se assim o desejar poder-se-á decorar o exterior com películas envoltórias; esta é a apenas uma das dezenas de personalizações a que a pick-up está aberta.

Como se fosse um jogo de Lego, a configuração à la carte prevê, a partir do modelo base, a "construção" dum SUV de sete lugares (ou apenas um SUV coupé!), sem esquecer versões com ou sem capota.

As possibilidades são infinitas, e será nesse plano que a factura irá subir, de acordo com os desejos de cada proprietário.

Interior espartano quanto baste

A bordo não se surpreenda com o ambiente agreste, desprovida que a Slate Truck está de quase toda a tecnologia e conforto contemporâneos; até a abertura dos vidros é feita com manivela!

Significa que todos os equipamentos são opcionais, como os vidros eléctricos, os bancos aquecidos e o ecrã multimédia; um suporte no tabliê para o telemóvel ou o tablet resolve o problema.

Este processo, que ainda é relativamente novo na indústria automóvel, permite racionalizar os custos de produção e embaratecer o produto final.

Os mais desconfiados podem ficar descansados porque, no que à segurança e apoios à condução diz respeito, a pick-up equipa de origem os sistemas mais comuns, sem esquecer os obrigatórios.

Autonomia superior a 450 km

A alimentar a Slate Truck está um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 264 Nm alimentados por uma bateria de 52,7 kWh para 280 quilómetros de autonomia, ou de 84,3 kWh para mais de 450 quilómetros.

Se a velocidade máxima está limitada a 145 km/hora, o tempo de recarregamento de 20 a 80% da capacidade dos acumuladores poderá fazer-se em menos de 30 minutos a 120 kW DC.

A produção numa fábrica do estado de Indiana está prevista para 2026, com as primeiras a acontecerem no final desse ano, se nada de anormal se passar; desconhece-se se a pick-up chegará à Europa.

