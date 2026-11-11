Uma 'pick-up' à ''americana'': RAM Rampage abre reservas na Europa

Há uma nova pick-up a chegar à Europa: apontada ao lazer e ao trabalho, a nova RAM Rampage apresenta-se num formato "à medida" das estradas e parques de estacionamento do Velho Continente.

Apresentada em pré-estreia na feira equestre Fieracavalli 2025, é descrita pela insígnia americana como uma proposta compacta premium adaptada ao estilo de vida do seu condutor.

Essa aposta resume-se ao lema A Liberdade de Não Ter de Escolher entre a funcionalidade duma pick-up e o refinamento dum SUV; duas versões distintas, a gasolina e gasóleo, dão corpo a essa filosofia de vida.

Distribuída pela KW Auto através da rede de concessionários que possuir em 17 países europeus, as reservas já abriram mas sem dizer os mercados abrangidos nesta primeira fase; Portugal é uma incógnita!

Compacta e robusta…

Sempre com cabine dupla, os 5,03 metros de comprimento por 1,89 de largura, e com uma caixa de carga de 1,45 metros tornam a Ram Rampage perfeitamente "guiável" na cidade ou em estradas mais apertadas.

A arquitectura monobloco e a suspensão independente, que é multibraços no eixo traseiro, conferem-lhe um dinamismo em tudo semelhante ao dum SUV.

A tracção 4x4 "a pedido", o modo 4WD Low e o controlo de descida são de série, garantindo a motricidade necessária mesmo quando as condições do piso ou do clima são mais desafiadoras.

… com conforto à SUV

Dentro do habitáculo pode contar-se com materiais de qualidade superior, como são exemplos os bancos em pele, com os dianteiros a terem regulação eléctrica.

O posto de condução é "decorado" com um ecrã de 12,3 polegadas para o infoentretenimento, e um visor de 10,3 polegadas para a instrumentação.

Um sistema áudio Harman Kardon completa o ambiente a bordo, enquanto um pacote de segurança e assistência à condução autónoma de nível 2 monitoriza os percursos.

Recursos como o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa e travagem automática de emergência estão incluídos de série.

Turbodiesel para o trabalho…

E o que se esconde sob o capô desta RAM Rampage? Não será um V8 à "americana" mas antes um bloco turbodiesel de 2.2 litros com 200 cv e 450 Nm, alinhado com uma caixa automática de nove relações.

Capaz de suportar até 1.015 quilos de carga, esta Rebel é a opção indicada para as tarefas mais pesadas, ideia confirmada pelas protecções exteriores reforçadas e pelos pneus "todo o terreno" de 17 polegadas.

Estradas de terra, trabalho e actividades ao ar livre são os seus pontos fortes, mesmo se também se movimente facilmente no tráfego urbano.

… e "turbogasolina" para o lazer

O visual mais desportivo está na R/T Turbo com um motor turbocomprimido de 2.0 litros a gasolina, com os 272 cv e 400 Nm a serem passados às quatro rodas através da mesma transmissão da "irmã" a gasóleo.

"Acelerável" em 6,9 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 220 km/hora, conta com rodas de 19 polegadas, suspensão rebaixada em 10 mm e 750 quilos de capacidade de carga.

De fora ficam informações detalhadas sobre os consumos ou as emissões de dióxido de carbono de ambas as pick-ups segundo os padrões de homologação europeus.

Já com as reservas abertas no espaço europeu, assume 44 mil euros como preço de partida, estando as entregas dos primeiros exemplares previstas para Fevereiro.

Texto: P.R.S.

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