Um verdadeiro ''carro do povo''? Eis o novo Volkswagen ID. Every1!

Era já tempo da Volkswagen assumir o nome de baptismo de "carro do povo" no mundo eléctrico com um modelo mais acessível ao comum dos mortais, mesmo se em modo puramente citadino.

Com um preço de partida em redor dos 20 mil euros, eis finalmente a estreia oficial do ID. Every1 mas ainda sob a forma de protótipo: a chegada aos concessionários do modelo de produção apenas está previsto para 2027.

Um ano antes chegará o ainda "codificado" ID. 2all, posicionado na "categoria" dos 25 mil euros, com ambos a fazerem da nova família Electric Urban Car suportada pela nova plataforma MEB com tracção dianteira.

Compacto e jovial

O Volkswagen ID. Every1 estreado esta quarta-feira retoma a linguagem estilística inaugurada pelo ID.2all nos seus 3,88 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,49 de altura, para uma bagageira de 305 litros.

As linhas muito limpas e simplificadas são assumidas por um capô elevado e muito rectilíneo mas com as nervuras necessárias para dar um ar mais musculado ao citadino.

Sob ele assenta uma barra envidraçada em preto a fazer a vez da grelha, com as ópticas LED a revelarem uma forte agressividade visual.

As luzes diurnas verticais integradas no pára-choques maciço e a entrada de ar inferior assumem uma espécie de sorriso que tornam o carro francamente agradável ao primeiro olhar.

A traseira segue a mesma filosofia, com os reflectores verticais integrados no pára-choques a replicarem as luzes diurnas e os farolins os faróis, realçados pelo símbolo iluminado da marca, como acontece à frente.

Sendo um "eléctrico", a aerodinâmica não foi descurada como se percebe na asa traseira a prolongar o tejadilho côncavo, assim como nos puxadores das portas retrácteis.

O conjunto é realçado pelas cavas salientes para albergar jantes em liga leve de 19 polegadas; agora, já "percebeu" como este ID. Every1 é tão parecido com o Volswagen e-Up! descontinuado em 2023?

Interior bem divertido

Sendo um carro de combate pelo preço, o interior do ID. Every1 "obrigatoriamente" terá de ser algo espartano mas sem perder requinte como se percebe nas suas linhas minimalistas.

O tabliê muito recto acomoda os elementos essenciais à condução, patente na instrumentação sob o pára-brisas, com saídas de ar em cada ponta, e com o essencial ecrã ao centro para o infoentretenimento.

O volante de dois raios, achatado na parte superior e inferior, recebe botões multifuncionais para acessos mais rápidos à multimédia e aos apoios à condução.

Agora, uma boa surpresa é o ambiente quente e alegre a bordo, bem longe do ar mais sisudo por que as produções da Volkswagen são conhecidas, com os tecidos coloridos obtidos a partir de materiais reciclados.

"Inteligente" quanto baste, pelo menos nesta proposta conceptual, percebe-se uma coluna Bluetooth amovível no prolongamento da consola central, agora mais alta, recuada e com um bom espaço de armazenamento.

Novidade é a possibilidade de encaixar um tablet numa calha própria, mas virado de preferência para o acompanhante, de maneira a que o condutor não ceda à tentação de tocar nos conteúdos.

A insígnia germânica anuncia ainda uma poderosa arquitectura de software que permitirá actualizações remotas para manter o veículo a par das necessidades durante todo o seu ciclo de vida.

250 km de autonomia pelo menos

Quanto à mecânica ID. Every1, os dados para o protótipo asseguram um motor eléctrico de 70 kW (95 cv) para uma velocidade de ponta de 130 km/hora.

Não é avançada a capacidade da bateria mas a Volkswagen sempre adianta que assegurará uma autonomia mínima de 250 quilómetros … da qual também não se conhece a potência máxima de carregamento DC!

Sabido é o citadino ser montado sobre a plataforma modular MEB, com a novidade do propulsor eléctrico sair do eixo traseiro para o dianteiro.

É neste mesmo "suporte" que serão construídos os outros três modelos da nova família Electric Urban Car, com os ID. 2all e ID. GTI Concept à cabeça, a que se somarão mais cinco "eléctricos" até 2027 noutras soluções.

Com chegada prevista em 2027, o futuro ID.1 (ou ID. Up! ,quem sabe), será proposto a partir de 20 mil euros mas, como a Volkswagen portuguesa indica no seu comunicado, é um preço indicativo para o mercado alemão!

