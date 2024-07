Um ''refresco'' para o Verão: fazer do carro um 'jacuzzi' sobre rodas!

Agora que o calor do Verão começa a apertar, todas as ideias refrescantes são bem vindas, mesmo as mais estrambólicas.

Nada melhor, por isso, do que montar um jacuzzi dentro do carro com todas as "comodidades" para quem viaja atrás.

Para executar esta "ideia genial", primeiro foi preciso montar lonas impermeáveis para transformá-lo numa piscina sobre rodas.

Agora, o busílis da questão é que os "inventores" improvisados parecem não ter-se lembrado do que acontece à água quando as portas se abrem… mas essa questão é apenas um pormenor!

