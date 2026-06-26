Um Nissan Leaf andou a ''nadar'' no Douro durante o Air Invictus

O Air Invictus aconteceu no Porto no último fim de semana mas só esta sexta-feira foi avançada como foi feita a estreia inédita do novíssimo Nissan Leaf em pleno rio Douro enquanto a multidão vibrava com as acrobacias das aeronaves a concurso.

À primeira vista parecia um cenário impossível, explica a insígnia japonesa: um "eléctrico" a flutuar tranquilamente em plena frente ribeirinha de Vila Nova de Gaia com os tradicionais barcos rabelo em plano de fundo.

Patrocinadora oficial de mobilidade do festival aéreo, por trás desta apresentação esteve uma operação técnica exigente que envolveu mais de duas dezenas de profissionais ao longo de vários dias.

A participação demonstrou ainda que a inovação dentro da Nissan não se limita ao desenvolvimento tecnológico automóvel mas também em criar experiências emocionantes para a ligarem ao público.

Texto: P.R.S

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