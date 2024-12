Um Mythos sobre rodas: eis o fantástico Mercedes-AMG Purespeed

Já se tinha percebido que as linhas do Mercedes-AMG Purespeed Concept revelado no final de Maio estavam muito próximas do que seria o resultado final.

Pois o diabólico roadster que dá o tiro de partida à nova série Mythos vem mesmo a tempo de fazer um Natal mais feliz aos afortunados que conseguirem deitar as mãos a um dos 250 exemplares desta edição.

Primeiro ponto a reter é a obrigação de piloto e acompanhante terem de usar óculos e capacetes de competição face à ausência de pára-brisas mas com um "halo" de segurança inspirado na Fórmula 1.

Aliás, essa ligação à categoria rainha do desporto automóvel foi patente na estreia mundial do bólide no derradeiro grande prémio do Mundial corrido em Abu Dhabi.

Afinal, são 585 cv e 800 Nm debitados pelo V8 biturbo de 4.0 litros, e passados às quatro rodas através duma transmissão AMG SpeedShift MCT 9G com embraiagem multidiscos de acoplamento viscoso

O resultado está ao nível dos super desportivos mais emocionantes: zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos, e uma velocidade de ponta de 315 km/hora, sempre bem envolvido pelo troar do motor.

"É a forma mais directa a forma de desempenho e prazer de condução", sublinha Michael Schiebe, e não há muitas razões para duvidar das palavras do "patrão" da AMG.

O preço mantém-se guardado a sete chaves mas é já uma certeza que estará fora do alcance do mais comum dos mortais.

Linhas intemporais

Não será um carro para exibir como uma peça de museu numa garagem abastada mas as suas linhas quase intemporais são sublimes quanto bastem para não deixarem indiferente nenhum amante de arte.

O PureSpeed distingue-se de imediato pela silhueta muito baixa, acentuada por um longo capô e uma dianteira aerodinâmica, com as jantes forjadas de 21 polegadas a realçar o conjunto.

A decorar a frente está ainda uma enorme entrada de ar a toda a largura, encimada pela estrela cromada inspirada no Mercedes-AMG One, a que se somam vários elementos aerodinâmicos em fibra de carbono.

Nada que surpreenda já que, face à ausência da capota, os técnicos da AMG tiveram de redobrar o seu engenho com uma asa traseira activa.

Regulável em cinco níveis segundo a velocidade e as condições de condução, optimiza a força descendente atrás, com um perfil em fibra de carbono ajustável para melhorar o efeito Venturi.

Obviamente, a porta da bagageira e o difusor traseiro também estão aerodinamicamente optimizados tendo em consideração a ausência do tejadilho.

Tecnologias de competição

O PureSpeed equipa o AMG Performance 4MATIC+, com distribuição totalmente variável de binário entre os eixos dianteiro e traseiro para uma tracção ideal no "limite físico", sublinha a Mercedes-Benz.

Já a suspensão AMG Active Ride Control, com estabilização de rolamento semi-activa, garante um contacto ideal com a estrada.

Em vez dos convencionais estabilizadores laterais mecânicos, usa elementos hidráulicos activos capazes de compensarem os movimentos de rolamento em fracções de segundo.

O sistema permite um comportamento de condução e de mudança de carga ideais, incluindo dinâmica, precisão e resposta ao condutor, reforçando o conforto ao volante, mesmo em estradas sinuosas.

Aliás, esse é um dos terrenos favoritos do roadster, à conta do eixo traseiro direcciona que o equipa para uma experiência ainda mais emocionante.

Essa ideia percebe-se num controlo mais fácil em situações-limite com um menor esforço da direcção, que também é mais directa na dianteira.

A travá-lo estão discos carbono-cerâmicos de alto desempenho com pinças de travão fixas de seis pistões à frente e pinças flutuantes de um pistão atrás pintadas em preto com o logótipo AMG em branco.

Interior de luxo

Claro que o interior teria de unir o luxo e a paixão pela competição automóvel da maneira mais fiel possível, logo patente nos bancos AMG Performance em branco e preto com ar condicionado.

Detalhes em fibra de carbono e um relógio analógico IWC Schaffhausen dão ao roadster um tom ainda mais exclusivo, a que se soma um sistema de som surround 3D da Burmester com 1.170 watts.

Um destaque especial para os capacetes que acompanham o roadster, equipados com um sistema de intercomunicação que permite fazer chamadas e ouvir música enquanto conduz.

Mais do que um "simples" super desportivo, Mercedes-AMG PureSpeed assume-se como uma obra prima da engenharia, apoiado numa estética futurista e tecnologias de última geração.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?