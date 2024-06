Um ''fortaleza blindada'' sobre rodas: DS 7 Vauban abre encomendas

Foi anunciado em Outubro mas só agora vão começar a sair para a rua os primeiros exemplares do mais recente "blindado" sobre rodas da DS Automobiles.

Baseado no actual DS 7 E-Tense 4x4 300, o novo híbrido plug-in DS 7 Vauban ganhou uma blindagem quase imperceptível do exterior.

As fibras de aramidas e de polietileno de alto desempenho (HPPE), assim como o aço blindado e os vidros de segurança reforçam o veículo para um nível de protecção VPAM 4 contra armas de fogo.

A estampagem interior e a montagem de comandos especiais são os únicos elementos diferenciadores no habitáculo, estando ainda disponíveis vários pacotes opcionais para uma segurança mais requintada.

Notável é que transformação do DS 7 Vauban, feita em colaboração com a WELP France, tem um impacto muito reduzido no que ao desempenho diz respeito.

Com apenas mais 164 quilos do que o modelo que lhe serve de base, para uns 2.075 quilos totais, consegue acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 6,1 segundos.

São apenas mais duas décimas de segundo nesta proposta com 300 cv e 520 Nm combinados, com a bateria de 14,2 kWh a apontar para uma autonomia em redor dos 60 quilómetros.

Mantêm-se igualmente as distâncias de travagem assim como a qualidade do amortecimento, graças à actuação do DS Active Scan Suspension controlado por câmara.

Para conduzir este "blindado" basta a carta de condução da categoria B, ao contrário da maioria dos rivais, que exigem uma licença de pesados e a formação específica do condutor.

Com a sua homologação prevista para este mês, o DS 7 Vauban, que já pode ser reservado, é proposto a partir de 165 mil euros em França, ficando por saber o preço para o nosso país.

